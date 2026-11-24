Noël approche à grands pas et les listes commencent doucement à pleuvoir. Si vous n’avez toujours pas trouvé quoi mettre sous le sapin pour votre frère fan de Nintendo, votre moitié accro à Star Wars, votre ami qui ne jure que par Harry Potter ou votre propre âme d’enfant, bonne nouvelle. Plusieurs sets LEGO incontournables et parfaits pour offrir à Noël sont en promo sympathique chez Cultura et Amazon. Parfait pour faire plaisir aux geeks et amateurs de LEGO de votre entourage sans forcément hypothéquer la maison pour quelques briques en plastique.

De belles promos sur des sets LEGO incontournables

Entre le jeu d’arcade de Donkey Kong, Mario et son Kart, ou les différents sets emblématiques d’Animal Crossing, difficile de ne pas trouver de meilleur cadeau pour les fans de Nintendo, avec des fourchettes de prix abordables. Mais certains sets LEGO normalement plus chers, voient eux aussi leurs prix fondre à l’occasion des promos du Black Friday de Cultura. C’est notamment le cas de la Batmobile Tumbler LEGO Technique, qui passe à 113,99€ ou du Château de Poudlard d’Harry Potter à 149,99€ contre 238,90€ habituellement. De Disney, aux amateurs de jolis bolides, en passant par les licences Nintendo ou Star Wars, il y en a largement pour tous les budgets pour faire plaisir à un proche à Noël. Ou se faire plaisir.

LEGO Nintendo

© The LEGO Group et Nintendo.

Batman

LEGO Harry Potter

Star Wars

© LEGO.

LEGO Disney

Technic