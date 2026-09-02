LEGO s'apprête à sortir un set proprement légendaire aux couleurs de PlayStation. Il rend hommage à la toute première console de la marque et à certaines de ses grandes licences comme Gran Turismo. En attendant l'annonce officielle, qui ne devrait plus tarder, de nouveaux leaks nous dévoilent de premiers visuels alléchants avant sa sortie prétendue pour le mois d'octobre 2026.

Le set LEGO PlayStation se montre enfin, ça a leaké

Si PlayStation fait mauvaise pub en ce moment suite aux décisions radicales et hautement contestées de tirer un trait sur les jeux physiques, la marque reste pour l'heure une légende de l'industrie. LEGO a visiblement décidé de lui rendre hommage avec un set spécial qui reprend la PlayStation première du nom. Brick Tap, informateur réputé lorsqu'il s'agit de la célèbre marque de briquettes, a partagé de nouveaux visuels de ce set déjà légendaire pour les fans. Ce set LEGO PlayStation sera donc composé de près de 1911 pièces au total et sera proposé aux alentours de 160 dollars. Une date de sortie semble également se dessiner pour le 1er octobre 2026.

Tout en briquette, avec son lecteur de CD central iconique et ses gros interrupteurs sur les flancs, la machine est superbement représentée. Elle est accompagnée d'une manette filaire qu'il sera même possible de brancher et débrancher à la volée. Ce set LEGO renferme également quelques secrets que l'on découvrira en ouvrant le lecteur central. À l'intérieur seront rangés deux petits dioramas aux couleurs de deux grandes licences de la marque : Ape Escape et Gran Turismo. Ces dioramas pourront d'ailleurs être détachés de l'ensemble en les désolidarisant des côtés. Le set LEGO PlayStation sera aussi accompagné d'un petit set Astro Bot gratuit qui ne s'est malheureusement pas encore montré pour le moment.

Détails du Set PlayStation (selon les leaks)

Nom : Sony PlayStation #72306

Prix : 160 $

Date de sortie : 1er octobre 2026

Nombre de pièces : 1191