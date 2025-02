Un nouveau set LEGO vient de leaker, et cela s’annonce tout simplement énorme pour les fans. En plus, il concerne une licence culte du jeu vidéo !

Depuis plusieurs années, LEGO ne se limite plus à adapter des films cultes en sets. La marque s’attaque aussi au jeu vidéo. Et une fois de plus, une rumeur annonce l’arrivée d’une très grosse sortie à venir. Voyez plutôt de quoi il s'agit. Cela fait déjà rêver.

Un gros set LEGO en route pour cette licence culte

Une rumeur circule actuellement autour d’un nouveau set LEGO Mario Kart qui pourrait bien débarquer cet été. Si l’information n’a pas encore été confirmée officiellement, plusieurs sources indiquent qu’un ensemble de la gamme LEGO Icons serait en préparation et prévu pour juillet 2025.

Ce nouveau set LEGO Mario Kart avoisinerait les 170 dollars, ce qui laisse penser à un set imposant, probablement destiné aux collectionneurs et aux fans de longue date. L’ajout d’un set Mario Kart dans la collection LEGO n’a rien d’étonnant. La licence est l’une des plus populaires de Nintendo, et un nouvel opus du jeu serait en développement pour la future Nintendo Switch 2. D’ailleurs, en janvier 2025, la gamme Super Mario a déjà accueilli des constructions inspirées de Mario Kart, mais dans un format plus ludique et interactif.

Cette fois, la gamme Icons, habituellement réservée aux reproductions de véhicules réalistes et aux constructions plus complexes, semble vouloir proposer une version plus détaillée et fidèle des célèbres karts du jeu. Reste à savoir s’ils seront conçus à l’échelle des figurines LEGO ou s’il s’agira d’une réplique plus imposante, idéale pour l’exposition.

Pas le premier set Nintendo

Ce ne serait pas la première fois que LEGO s’adresse aux adultes et aux collectionneurs avec un set inspiré de Nintendo. En 2024, deux gros ensembles ont marqué les esprits :

Le Grand Arbre Mojo de The Legend of Zelda , vendu 299 dollars, qui proposait une reproduction détaillée du célèbre arbre sacré.

Le set Super Mario World, avec une version pixelisée de Mario et Yoshi, compatible avec les figurines interactives Mario, Luigi et Peach.

Nintendo et LEGO semblent donc vouloir poursuivre cette dynamique avec des sets ambitieux et plus riches en détails.

Source : brickfanatics