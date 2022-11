Après la grande pyramide de Gizeh ou encore le Colisée Romain, le constructeur de jouet LEGO continue sur la bonne voie en proposant à l'achat un set sur la Tour Eiffel. De quoi clairement faire fondre le cœur des français, d'autant que le tout est assez impressionnant visuellement et en terme de chiffres.

La Tour Eiffel en LEGO

En effet, ce set LEGO comporte tout de même 10.001 briques pour une hauteur de 1,49m. Il vaut mieux avoir de la place dans votre salon (ou peu importe où) pour pouvoir l'exposer. Il n'est pas non plus à la portée de toutes les bourses avec une tarification élevée de 629,99 euros. Un très beau cadeau de Noël pour petits et grands. La marque danoise, qui fête ses 90 ans cette année profite pour annoncer qu'il s'agit de son plus grand set commercialisé. Attention tout de même, le site officiel précise qu'il faut avoir au moins 18 ans pour pouvoir se débrouiller seul. Même si ce chiffre est indicatif cela est un bon ordre d'idée.

Un package impressionnant.

Cette belle Tour Eiffel sera disponible à partir du 25 novembre prochain. Cerise sur le gâteau, LEGO précise dans la foulée que ses acheteurs pourront faire dédicacer leur set par le designer Lego, Rok Žgalin Kobe. Cela se tiendra le jour même au Lego Store Paris du Forum des Halles, entre 10h et 12h, mais aussi plus tard au Lego Store de Strasbourg le 26 novembre, entre 10h et 12h toujours. Il vaut mieux s'y prendre à l'avance car le créneau horaire est tout de même assez petit.

Quel autre monument célèbre du monde aimeriez-voir arriver en LEGO ? Etes vous intéressé par cette Tour Eiffel ?