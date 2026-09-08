Un nouveau set LEGO inspiré de l’univers de Batman est maintenant disponible, et il s’agit d’une pièce de collection à ne surtout pas manquer pour tous les fans du Chevalier Noir.

Depuis le début de l’année, LEGO enchaîne les annonces fortes pour tous les amateurs de pop-culture. Et il est clair que la firme ne compte pas ralentir la cadence en cette période de rentrée, en tout cas si l’on se fie aux dernières révélations et sorties. Car après avoir confirmé l’existence d’un sublime set aux couleurs de la première PlayStation lors du dernier State of Play, celle-ci a également mis à disposition des fans de DC Comics un nouveau set d’exception inspiré de Batman, et plus précisément de la Batmobile de ce dernier.

LEGO sort un superbe set inspiré de la Batmobile de Batman

Héritée de Batman : Le Défi, adaptation de Tim Burton sortie en 1992 et mettant en scène Michael Keaton dans la peau du célèbre Chevalier Noir, ce nouveau set disponible depuis le 4 septembre dernier est décrit par LEGO comme « une décoration impressionnante [qui] offre un défi de modélisation complexe pour les collectionneurs et les fans adultes ». Tout en finesse et en élégance, la Batmobile possède à la fois un design modulable et des détails réalistes, en plus de s’accompagner d’une mini-figurine de Batman.

Mais pourquoi un design modulable, vous demanderez-vous peut-être ? Tout simplement parce que du haut de ses 2 269 pièces, les possesseurs du set peuvent ouvrir la verrière du cockpit pour accéder à l’habitacle détaillé du véhicule, ou encore abaisser les deux côtés de la Batmobile pour révéler la présence du Batmissile. De quoi en faire un superbe objet de collection pour tous les fans de Batman, donc, mais aussi un parfait objet de décoration dans un bureau ou dans toute autre pièce de vie de votre logement.

Comme bien souvent avec LEGO, notons néanmoins que ce généreux set, essentiellement dédié à un public adulte, nécessite d’y mettre le prix. Car pour pouvoir mettre la main sur la fameuse Batmobile de Batman : Le Défi, il vous en coûtera la coquette somme de 209.99€. En sachant que cette dernière est disponible en exclusivité sur le site du constructeur. Mais vous commencez à connaître la chanson : quand on aime, on ne compte pas. Et ce mantra, il est clair que LEGO l’a bien compris au vu de toutes les sorties survenues au cours des derniers mois.





© LEGO / DC Comics

Les caractéristiques détaillées

Nom : La Batmobile de Batman, le défi

La Batmobile de Batman, le défi Référence : #76355

#76355 Nombre de pièces : 2 269

2 269 Dimensions : 45 cm de long, 17 cm de large et 10 cm de haut

45 cm de long, 17 cm de large et 10 cm de haut Prix : 209.99€

209.99€ Date de sortie : 4 septembre 2026

Source : LEGO