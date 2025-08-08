Kaamelott vient de faire une très grosse annonce pour ses prochains films, mais il y a une immense déception également et les fans sont tout simplement choqué. Les réactions sur les réseaux sociaux sont très nombreuses, c'est un déluge !

Kaamelott nous dévoile enfin la date de sortie de ses deux prochains films, et si l’attente a été longue et que la hype est à son comble, il y a tout de même une énorme déception : l’un des personnages les plus appréciés de la licence ne sera visiblement pas de la partie. Et ça, ça risque de faire très mal aux fans.

Le génie Alexandre Astier réunira ses troupes une dernière fois pour deux nouveaux films Kaamelott et ce dès cette année. Le second volet de la saga sera divisé en deux parties distinctes et les hostilités commenceront dès cette année. La première partie du prochain film Kaamelott sera diffusée dans nos salles obscures le 22 octobre 2025 tandis qu’il faudra attendre le 11 novembre 2026 pour la partie 2. Une attente qui en vaut la peine ? Nous verrons. Le premier film était en tout cas une petite réussite. Outre la joie non dissimulée de retrouver ce groupe de bras cassé, l’humour était au rendez-vous et tenait parfaitement la longueur, tout comme les enjeux qui prennent une tout autre dimension à la toute fin du film. Maintenant, reste à voir ce que donneront les prochains longs métrages, mais au vu du casting, ça semble bien parti… ou presque.

Un grand absent manque à l'appel, les fans sont choqués

Pour les deux prochains films Kaamelott, Astier a dévoilé le gros du casting avec des têtes bien connues de la série comme Audrey Fleurot en Dame du Lac, Alain Chabat en Duc d'Aquitaine, Nicolas Gabion en Bohorte ou encore Lionnel Astier en Leodagan et Jean-Christophe Hembert en Karadoc. De nouveaux visages seront aussi de la partie comme Haroun ou encore les humoristes, Franck Dubosc, Virginie Ledoyen et Redouane Bougheraba. Seule ombre au tableau, et pas des moindres, il n’y a aucune mention de Perceval et son interprète Franck Pitiot.

Alexandre Astier ne s’est pas encore exprimé à ce sujet, ni le principal intéressé d’ailleurs. Reste à savoir maintenant si ce n’est ici qu’un coup de pub, ou si pour une raison ou une autre, il y a de l’eau dans le gaz entre les deux parties. Ce qui est dommage, c’est qu’en plus d’être une figure iconique de la franchise, le personnage de Perceval avait du poids dans le premier film. Difficile d’expliquer son absence… nous verrons. Mais pour l’heure, les fans sont en sueurs et la déception est immense.