Avec la sortie de Jurassic World : Le Monde d'après, beaucoup ont pu se demander si c'était la fin d'une ère et surtout la fin d'une aventure cinématographique longue de presque 30 ans. Eh bien Colin Trevorrow, le réalisateur, a répondu à cette question épineuse.

C'est via le magazine Empire que le réalisateur Trevorrow a pu s'exprimer sur le sujet. Colin Trevorrow confirme en effet avoir discuté avec Universal de l'avenir de la licence et vers quoi elle pourrait se diriger, en reprenant certains des personnages introduits.

Jurassic World s'intéresse clairement à la création de nouveaux personnages auxquels une nouvelle génération va s'accrocher. Kayla Watts et le personnage de Mamoudou Athie, Ramsay Cole, qui, je pense, dans l'édition étendue, a plus de place. Et le personnage de Dichen Lachman... Il y a plus à venir.

J'ai fait quelque chose de différent des autres films afin de changer l'ADN de la licence. Les cinq films précédents sont des intrigues sur les dinosaures. Dominion est une histoire de personnages, vivant dans un monde où ils coexistent avec des dinosaures. On a fait ça pour que ça puisse aller de l'avant. Parce que par nature, le concept de Jurassic Park ne permet pas de faire une saga. il n'aurait probablement dû y avoir qu'un seul Jurassic Park... mais si nous voulons étendre l'idée, il faut raconter des histoires dans un monde où les dinosaures existent.