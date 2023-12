Il y a des films qui, parfois, sans prévenir, annonce une suite alors qu'ils sont sortis depuis plus d'une dizaine d'années. C'est le cas de Je suis une légende, un long-métrage sorti en 2007 avec en tête d'affiche Will Smith. Ce dernier, adapté du roman de Richard Matheson, nous plongeait dans un univers post-apocalyptique avec des créatures qui ont sûrement filé de belles frayeurs aux spectateurs. Après tout ce temps, on ne s'attendait pas à une suite, mais elle a finalement été confirmée. Et on a eu des nouvelles plutôt réjouissantes à son sujet.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant Je suis une légende sorti en 2007. Vous êtes prévenus.

Une annonce en approche pour Je suis une légende 2 ?

La suite de Je suis une légende a été officialisée en 2022. Pourtant, on ne s'y attendait pas forcément, mais le premier film possèdent deux fins. L'une d'elles, c'est la fin qu'on a tous vu, y compris au cinéma. Dans cette dernière, le protagoniste se sacrifie pour aider des survivants qu'il vient de rencontrer à s'enfuir. Mais il y en a aussi une autre qui était présente dans les bonus des DVD et Blu-ray. Dans celle-ci, Robert Neville tente de prodiguer un vaccin à un infecté, mais les autres « zombies » n'en veulent pas, car ils acceptent leur situation. Au final, ils décident d'épargner l'homme et les gens qui l'accompagnent.

Eh bien, visiblement, cette version alternative est en fait la vraie fin, selon le réalisateur Francis Lawrence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il l'a tourné : il n'était pas satisfait de celle qui avait été gardée. Du coup, ça permet d'avoir une suite, qu'on aura à une date indéterminée. Will Smith en a justement reparlé lors de la nouvelle édition du Festival international du film de la mer Rouge. Il sera bien dans le long-métrage, et le script a été envoyé à lui et à Michael B. Jordan (Creed), confirmant également sa présence dans le projet.

J'ai un appel avec Michael B. Jordan, demain. Nous sommes très proches, le scénario vient d'arriver... Je donne probablement trop d'informations. [...] Il faut être un vrai mordu de Je suis une légende pour le savoir, mais dans la version cinéma, mon personnage meurt, alors que sur le DVD, il y a une version alternative de la fin où mon personnage survit. Nous suivons la mythologie de la version DVD. Je ne peux rien vous dire de plus, mais Michael B. Jordan est de la partie.

Comme nous l'avons dit plus haut, pour le moment, il n'y a aucune date de sortie à communiquer. Le scénario a été donné aux acteurs, ce qui est un très bon signe. La production devrait donc commencer dans peu de temps, c'est-à-dire l'année prochaine. En sachant que la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood s'est terminée en septembre dernier, le chantier de Je suis une légende 2 ne rencontrera - normalement - pas de gros pépins. En tout cas, on a hâte d'en découvrir davantage.