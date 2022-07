Cela va faire 60 ans que nous pouvons découvrir les aventures de James Bond sur grand écran. Chaque fois, un nouvel acteur vient apporter un souffle différent. Mais il semble que pour pour l'après Daniel Craig, cela soit encore un peu différent.

Une nouvelle ère James Bond

En effet, Barbara Broccoli qui est la productrice actuelle des films James Bond depuis 1987 et le film Tuer n'est pas Jouer a pu s'exprimer au micro du magazine Deadline pour parler de l'avenir de la saga.

Personne ne se dépêche. Nous cherchons où aller avec Bond. On en parle en détails. Il n'y a pas encore de script, et on en aura un seulement quand on aura décidé de l'approche de ce prochain film, car ce sera vraiment une réinvention de Bond. Nous réinventons le personnage et cela prend du temps. Je dirais que le tournage ne démarrera pas avant deux ans.

Le prochain film sera le 26em de la saga et l'acteur sera le septième à interpréter le personnage de James Bond. Reste à savoir ce que signifie le mot "réinventer" dans la bouche d'une productrice. Car très clairement, le Bond de Craig est déjà une réinvention par rapport à l'ancien James Bond. Certains spectateurs accusent même le dernier film d'être un peu mou et de retirer tout ce qui fait le charme du personne original dans ses excès (alcool, romance, humour à froid, etc)

Idril Elba dans la peau de Bond ?

Les rumeurs sont nombreuses sur le sujet, on a parlé de la potentielle présence d'un acteur noir pendant un temps, en évoquant notamment le nom du très talentueux Idris Elba. Force est de constater que pour le moment, rien ne semble décidé. Espérons simplement que cette réinvention ne vienne pas trop chambouler ce qui fait la substantifique moelle du personnage.