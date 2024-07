Un groupe d'ingénieurs du National Institute of Information and Communications Technology (NICT) au Japon a établi un nouveau record de vitesse Internet. Atteignant une vitesse de transmission de données assez folle. De quoi totalement révolutionner le téléchargement et le transfert de données à l'avenir et établir de nouveaux standards pour le futur.

Un nouveau record pour Internet

Ainsi le nouveau record de vitesse est de 402 Tbps (terabits par seconde) en utilisant des câbles à fibre optique standard. Cette vitesse est suffisante pour télécharger des jeux volumineux comme Baldur's Gate 3 en moins de quatre millisecondes. Comme l'explique PCGamer. Idem pour des futurs très gros jeux comme Black Ops 6.

Le NICT a réussi cet exploit en utilisant 50 km de fibres optiques disponibles dans le commerce, ainsi que des amplificateurs de signal de pointe. Le taux de transmission atteint, soit 50,25 To/s (téraoctets par seconde), représente une augmentation d'environ 25 % par rapport au précédent record établi en octobre dernier. Pour y parvenir, les ingénieurs ont utilisé un large éventail de bandes de transmission. Et des égaliseurs de gain innovants pour atteindre une bande passante totale de 37,6 THz.

Les fibres optiques constituent l'épine dorsale de l'Internet mondial, transmettant des informations numériques via des signaux modulés infrarouges, lumineux et ultraviolets. La performance impressionnante du NICT montre le potentiel des technologies actuelles lorsqu'elles sont poussées à leurs limites. Cependant, une telle vitesse de connexion n'est pas prête de devenir accessible aux utilisateurs domestiques en raison des coûts prohibitifs. Et puis en France, n'oublions pas que certaines zones, même en Île-de-France, n'ont pas accès à la fibre. Alors de là à imaginer une telle vitesse un jour dans l'Hexagone…

Même si une connexion Internet domestique de 400 Tbps était techniquement possible, les équipements actuels, y compris les PC de jeu haut de gamme, ne pourraient pas en tirer pleinement parti. Les ports Ethernet des cartes mères les plus avancées sont généralement limités à 10 Gbps. Ce qui est environ 400 000 fois plus lent que la vitesse atteinte par le NICT.