Après une longue pause de quatre années, Hunter x Hunter va être de retour. C'est ainsi que l'on peut apprendre que le mangaka Yoshihiro Togashi est de retour sur sa planche à dessin, après notamment de sérieux soucis de santé. On pouvait en effet découvrir en juin dernier (2022) que l'homme souffrait terriblement du dos et ne pouvait plus s'asseoir sur de longues périodes. Il expliquait aussi que le moindre mouvement lui prenait 3 à 5 fois plus de temps qu'en temps normal. Dans ces conditions, on peut effectivement comprendre l'intérêt d'une pause.

Un nouveau chapitre de Hunter x Hunter pour bientôt

Le 26 novembre 2018 sortait le chapitre 390 de Hunter x Hunter et marquait donc le début de la longue pause de Yoshihiro Togashi du moins jusqu'à aujourd'hui. En effet voilà ce que l'on peut découvrir sur le compte Twitter de l'éditeur :

Très vite le message a été traduit :

Annonce majeure ! !! Hunter x Hunter revient le 23 octobre !

Vous avez bien, il ne reste donc plus qu'à attendre une dizaine de jours (à l'écriture de cette news) pour profiter du nouveau chapitre dans sa version originale. Avec à la clé, un nouveau chapitre chaque lundi. Evidemment il faudra attendre plus longtemps pour avoir le droit à une traduction digne de ce nom dans nos contrées francophones.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, voici la couverture du tome 37, prévu le 4 novembre au Japon :

Elle est pas belle la vie ? Gon Freecss revient enfin.