Game of Thrones est en train de revenir dans le cœur des gens et voici pour l'occasion un moyen de visionner gratuitement le 1er épisode de House of the Dragon.

Le 21 août dernier HBO Max a commencé à diffuser House of the Dragon avec presque 10 millions de personnes au rendez-vous pour se plonger dans le prequel de Game of Thrones. Mais histoire d'aller plus loin et de convaincre encore plus de monde, HBO vient de prendre la décision de proposer le tout premier épisode gratuitement sur...YouTube. Eh oui, tout simplement.

Le début d'House of the Dragon gratuit

Pour admirer le reste de la série House of The Dragon en France, vous avez plusieurs possibilités comme passer par OCS dont l’abonnement coûte 10,99 euros par mois pour 2 écran ou 12,99 euros pour 3 écrans. Pour éviter du multiplier les plateformes vous pouvez aussi passer par Amazon Prime Video et payer 11,99 euros en plus pour accéder au contenu OCS. En parlant d'Amazon, sachez que cette distribution gratuite du premier épisode intervient le même jour que le début de la série Les Anneaux de Pouvoir (Seigneur des Anneaux). Hasard ou coïncidence ? Le choix de calendrier est tout de même particulier.

Pour mémoire cette série se déroule près de 200 ans avant les évènements de Games of Thrones, quand le continent de Westeros est en proie à de nombreux dangers. En effet, une guerre civile se prépare dans différents endroits du royaume, cette guerre sera appelée la Danse des Dragons.

Chaque lundi vous pouvez retrouver un nouvel épisode de House of the Dragon. Plus précisément, chaque épisode est diffusé dans la nuit du dimanche au lundi soit 3 heures du matin en France pour les plus impatients.