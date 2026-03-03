HBO Max garni son catalogue de plusieurs films et séries cette semaine dont la suite d'un gros succès et un film déjanté parfait pour une soirée entre potes.

HBO Max a prévu un mois de mars 2026 avec plein de nouveautés intéressantes, notamment plusieurs excellents films. La plateforme commence les hostilités dès cette semaine avec la suite d'un film qui a rencontré un énorme succès à l'époque et quelques séries.

Oui, nous avons ajouté le dimanche 1er mars pour la forme, on a triché.

Tous les films HBO Max de la semaine du 1er au 8 mars 2026

Contrairement à Disney+ ou encore Netflix, HBO Max est assez timide cette semaine et n'ajoutera pas énormément de programmes à son catalogue. Il pourra au moins se reposer sur un film très drôle, la comédie horrifique Crazy Bear, disponible depuis le 1er mars. Réalisé par Elizabeth Banks, le film nous raconte une histoire de trafic de drogue qui tourne mal lorsque les trafiquants perdent leurs lots de cocaïne et qu'ils sont ingérés par un ours qui devient alors complètement fou et se met à tuer tout ce qui bouge. Déjanté et divertissant, Crazy Bear est également l'un des derniers films de Ray Liotta, visage connu du cinéma qui nous a quittés il y a quelques années. Un film parfait pour une divertissante devant HBO Max.

On pourra aussi noter l'arrivée de Joker Folie à Deux, suite du film Joker, un vrai succès à sa sortie. Malheureusement, ce second film avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn n'a clairement pas séduit. Bide au cinéma, critiques très mitigées et globalement négatives… le long métrage a complètement raté le coche, mais peut mériter le coup d'œil sur HBO Max pour les curieux.

1 mars Crazy Bear

2 mars Regular Show : Le Film

3 mars The Cycle: Becoming a Pro Rider

4 mars Joker : Folie à deux

6 mars Burn Out



Toutes les séries de la semaine du 1er au 8 mars 2026

Enfin côté séries c'est très calme sur HBO Max dans les prochains jours avec deux séries docu, l'une sur les faits divers, l'autre sur l'Alaska et ses chercheurs d'or qui ne reculent devant rien. On retrouvera également la nouvelle série dramatique Women's Hell qui nous emmène à Varsovie en 1930 où un homme tentera de mener l'enquête pour retrouver l'agresseur de sa sœur. Ce sera aussi l'occasion de retrouver David Harbour (Stranger Things) dans une toute nouvelle série sur HBO Max aux côtés de Jason Bateman et Linda Cardellini dans DTF St Louis, une série comique sur un triangle amoureux entre trois amis tous en pleine crise de la quarentaine.