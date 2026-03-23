HBO Max continue de faire le plein de nouveautés pour conclure le mois de mars en beauté avec une saga absolument culte des années 2000 - 2010. Qu'on l'aime ou non, c'est une franchise incontournable.

Chaque semaine les plateformes SVOD font le plein de nouveautés. HBO Max va peut-être au-devant de très gros changements avec le fameux rachat de Warner par Paramount, mais le service va continuer de garnir son catalogue en attendant. Cette semaine donc, vous pourrez compter sur une saga culte de films qui ont marqué les années 2000 et 2010, mais aussi une toute nouvelle série attendue.

Tous les films HBO Max de la semaine du 23 au 29 mars 2026

HBO Max signe le grand retour d'un de ses super-héros favoris de l'univers DC, ce bon vieux Shazam. Le second film de la franchise débarque sur la plateforme, après un retour de critiques mitigé et un succès assez plat au box-office. Il n'empêche que paradoxalement, le héros est quant à lui très apprécié par les fans. Mais ce qui va certainement marquer la semaine, c'est l'arrivée de l'intégralité de la saga Twilight, avec Robert Pattinson et Kristen Stewart. La bonne époque des films pour sub-adultes semble bien lointaine, mais dans les années 2000 à 2010, ces films étaient incontournables. HBO Max va donc ajouter les cinq films de la franchise à succès, parfait pour une longue séance de nostalgie, ou une découverte sur le tard.

28 mars Color Theories by Julio Torres (Stand-up Special)

29 mars Shazam! La rage des dieux Saga Twilight (5 films)



Toutes les séries de la semaine du 23 au 29 mars 2026

Au côté des séries, HBO Max sera un peu plus timide, mais il y a tout de même du neuf. Les fans de la série Mon Comeback seront ravis d'apprendre qu'elle rempile pour une troisième saison dès ce lundi 23 mars. Tandis que les amateurs de nouveautés vont pouvoir jeter un œil à Privilèges, une nouvelle série française très attendue. On plongera en plein dans les coulisses d'un grand palace, le Citadel. Une jeune ex-détenue décroche un travail au sein de l'établissement grâce à un programme de réinsertion. Elle sera chapeautée par le dirigeant, Édouard Galzain, que l'on décrit comme un directeur tout-puissant. Adèle va rapidement s'imposer comme un maillon essentiel. Une série à surveiller de très près sur HBO Max.

23 mars Mon Comeback — Saison 3

27 mars Privileges — Saison 1



Source : HBO Max