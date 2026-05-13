Le mois de mai est relativement calme du côté de HBO Max, mais il sera d’une certaine manière historique. La plateforme fait en effet aujourd’hui ses adieux à l’une des anomalies des séries télévisées, qui s’achève après trois saisons étalées sur 20 ans. Un programme devenu culte en Amérique rien que pour cette singularité, à découvrir dans son entièreté dès à présent.

Après 20 ans, c'est la fin pour cette série HBO Max

The Comeback a une histoire particulièrement singulière. Créée en 2005 avant d'être brutalement annulée, la série avait déjà connu une première résurrection en 2014 sur HBO pour revenir une troisième et dernière fois en 2026, le temps d'une saison pensée comme un véritable épilogue. Un parcours presque improbable, à l'image de son héroïne, ancienne star de sitcom devenue survivante de l'industrie du divertissement, cherchant à tout prix à faire son grand comeback. Lisa Kudrow, que vous connaissez tous en tant que Phoebe dans Friends, est revenue sur ce long adieu dans une interview accordée à Vogue. « Valerie n'est jamais une victime. Elle transforme toujours ce qu'elle vit », explique-t-elle, résumant assez bien l'ADN du personnage dont l’optimisme pathologique tranche avec sa lucidité cruelle.

Dans cette troisième et dernière saison, la série HBO Max va encore plus loin dans la satire du show-business, en plongeant Valerie dans un univers dominé par une sitcom écrite par intelligence artificielle. En résulte une critique encore plus acide de l’industrie, en pleine mutation, selon les premières critiques. Elles saluent d’ailleurs une conclusion particulièrement maîtrisée, certains évoquant même une fin « parfaite » qui boucle la boucle avec émotion et ironie, tandis que la performance de Kudrow est jugée comme « habitée comme jamais ». Finalement, la série HBO Max aura réussi ce que beaucoup d’autres séries ne peuvent pas se permettre : avoir une véritable conclusion, quitte à ce qu’elle mette littéralement 20 ans à arriver.