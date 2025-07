Les attentes sont titanesques pour GTA 6 et Rockstar Games en a bien conscience. Le studio compte donc bien nous occuper aussi longtemps que possible.

Plus qu'un simple jeu, GTA 6 s'annonce comme une expérience riche et évolutive. Avant lui, Grand Theft Auto 5 avait déjà démontré tout un panel de possibilité dans l'aventure et au-delà. C'est pourquoi le dernier-né de la saga est encore particulièrement populaire aujourd'hui, avec un public qui répond toujours présent. Dès lors, le prochain volet se doit de faire au moins aussi bien, voire mieux.

GTA 6 prépare du très lourd

Il se pourrait que GTA 6 crée un véritable précédent dans le monde du jeu vidéo. Ses deux trailers, plus encore le second d'ailleurs, se sont révélés être des raz-de-marée sur YouTube. Les graphismes ont également ébahi la planète entière par leur sens du détail extrêmement poussé et la densité présente à l'écran. Dès lors, il ne manque plus que du gameplay pour prendre la mesure de ce que nous réserve la prochaine production de Rockstar.

Nous avons déjà un aperçu visuel de ce que le jeu promet. Toutefois, nous ignorons encore ce que cela donnera manette ou clavier/souris en main. Une seule chose est sûre : GTA 6 sera énorme. Le titre promet de repousser toutes les limites déjà établies. Cela devrait même se confirmer au-delà de l'aventure solo, puisque le Online ne manquera pas de faire son grand retour.

En effet, Grand Theft Auto Online s'offrira un bon coup de polish avec la sortie de GTA 6. Rockstar prépare donc le terrain pour la partie jeu-service de son futur bébé. Actuellement, deux offres d'emploi sont vacantes au sein des équipes pour se consacrer à la conception de la plateforme à destination des créateurs (« creator platform »). L'une pour un poste de senior product manager au studio de New York, l'autre pour un poste d'association compliance manager au sein des équipes indiennes.

Le but de cette plateforme est de permettre aux joueuses et joueurs de proposer leur propre contenu pour le Online de GTA 6. Ils peuvent ainsi ajouter des modes de jeu et prolonger l'aventure à Vice City en RP. Dès lors, tenez-vous prêt à jouer au jeu pendant dix ans. La longévité du titre devrait au moins égaler celle de son prédécesseur, ça se confirme !



Capture d'écran du 31 juillet 2025. © Gameblog.