Goldorak sera enfin de retour sur petit écran. Un nouvel anime vient d'être annoncé par Go Nagai, son créateur. Voici ce que l'on sait pour l'instant.

Goldorak est l’un de ces héros qui a bercé l’enfance et l’adolescence de nombreux joueurs. Alors qu’ils pourront prochainement mettre la main sur un nouveau jeu de Microïds, le créateur de la série vient d’annoncer une excellente nouvelle.

Goldorak de retour en 2023

Avis à la génération Goldorak, le robot géant venu d’Euphor va revenir avec un nouvel anime. Piloté par Go Nagai, mangaka et créateur de la licence culte, il est pour le moment connu sous le nom de Project G. Pour l’heure, aucun détail n’est connu quant à ce retour d’UFO Robo Grendizer, si ce n’est qu’il n’est pas prévu avant 2023. La vidéo accompagnant cette annonce indique par ailleurs qu’il faudra également attendre jusqu’à l’année prochaine pour avoir de plus amples informations. Pourtant, cette simple révélation devrait suffire à ravir les fans.

Pour les plus impatients, Dynamic Heroes arrivera le 9 septembre en France. Ce crossover réunit les personnages du mangaka, dont Goldorak, Mazinger Z, Devilman, Great Mazinger, Getter Robot et Cherry Miel. Initialement publié dans un mensuel de Kodansha de juin 2004 à juillet 2007, le manga n’était encore jamais arrivé chez nous. L’occasion pour les fans de retrouver tous ces personnages iconiques qui ont marqué la pop culture mondiale. Côté jeu vidéo, un titre éponyme est actuellement en développement chez le studio français Endroad. Prévu sur consoles et PC en 2023, le jeu est encore bien énigmatique lui aussi.