Le Studio Ghibli a publié une nouvelle vidéo de certaines des attractions que les clients pourront visiter lors de l'ouverture du parc Ghibli dans la préfecture d'Aichi au Japon le 1er novembre 2022. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est très poétique.

Un parc qui fait honneur au studio Ghibli

En plus d'être un hommage au travail intemporel de Hayao Miyazaki et des autres artistes qui ont aidé à réaliser les films du studio, le parc se veut écologique avec un impact très limité sur les arbres et l'environnement naturel. Tout semble être fait avec intelligence.

Une fois au sein du parc, les visiteurs pourront visiter le grand entrepôt de Ghibli, une installation intérieure remplie d'expositions d'œuvres du studio. L'objectif est évidemment d'émerveiller le visiteur tout en rendant hommage au travail artistique du studio. On retrouve par exemple la réplique de la maison de Satsuki et Mei dans Mon Voisin Totoro.

Réplique de la maison du film Mon Voisin Totoro.

Le parc d'attractions Ghibli doit ouvrir en 3 phases. La première débarque en novembre 2022, la phase deux du parc Mononoke No Sato ouvrira à l'automne 2023. Enfin, la phase trois, l'exposition The Witch Valley est prévue d'ici la fin de l'année 2023.

Cette dernière est situé en face de la forêt de Dondokodo dont seuls les enfants sont autorisés à avoir l'accès pour préserver le coté "magique". Le détail semble être poussé jusqu'à l'intérieur des bâtiments qui semble reproduire ce qu'il est possible de voir dans les divers films.