À l'ère des financements participatifs comme Kickstarter, une nouvelle plateforme va elle aussi tenter de se faire une place : Gamevestor, une plateforme française proposée par Ivan Marchand et Arthur Van Clap, des experts en développement et marketing ayant fait leurs armes chez Amazon, Google ou encore de nombreux studios de jeu vidéo chez Sega ou Ubisoft entre autre. Il est une fois de plus question de faire appel aux fans pour financer différents projets, mais cette nouvelle plateforme ira plus loin en proposant surtout un retour sur investissement.

La plateforme Gamevestor vous permet d'investir dans les jeux qui vous font de l'oeil

La plupart du temps, les plateformes comme Kickstarter offrent des cadeaux et des avantages aux contributeurs. Une manière de remercier ceux qui participent au développement de leur projet. Gamevestor compte aller plus loin en faisant des donateurs des co-investisseurs. Ainsi, ils pourront récupérer une partie de leur mise sous forme de bénéfices sur les futures ventes du jeu. Des conditions sont évidemment appliquées et seront uniques à chaque projet, mais pour ce qui est des premiers déjà disponibles, Gamevestor estime un retour potentiel entre 1,5 et 2 fois la somme investie à la base. Des prédictions à prendre avec des pincettes tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux, comme le succès du jeu évidemment.

Les trois projets actuels de Gamevestor.

Investissement oblige, les places sont limitées concernant les différents projets et chacun propose une campagne de financement différente. Toutefois, le ticket d'entrée reste affiché à un minimum de 100€. De plus, contrairement à KickStarter, il n'y a aucun autre avantage ici. Comme l'explique la FAQ, pour des soucis légal, aucun autre bénéfice autre qu'un potentiel retour sur investissement n'est prévu.. Actuellement, trois jeux sont proposés :

Void Reaver, un roguelite autoshooter explosif développé par Entalto Publishing à venir sur consoles et PC.

Black One Blood Brothers, un FPS tactique à la Rainbow Six Siege qui mise sur l'immersion par Helios Studio à venir sur consoles et PC.

IMMORTAL And the Death that Follows, un jeu d'action plateforme au style graphique détonnant développé par Mishura Games pour consoles et PC.

Gamevestor se veut être une plateforme à la sélection très stricte concernant ses projets. Ces derniers sont choisis par des experts de l'industrie et du marketing. De plus, la plateforme souhaite garantir une transparence totale concernant l'avancée des projets et des risques encourus en cas de financement.

Source : Gamevestor