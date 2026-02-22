Final Fantasy va avoir le droit à un nouveau jeu cette année. Ce n'est pas du tout ce à quoi vous pensez, mais ça pourrait vous plaire. Surtout si vous avez une âme de collectionneur.

La licence Final Fantasy a toujours eu le vent en poupe. En plus des épisodes principaux, elle a su se décliner de moult façons. On ne compte plus les spin-offs, collaborations et autres petites expériences sur tous les supports possibles. En parallèle, Final Fantasy a développé un vaste marché de produits dérivés, d'objets de collection et de jeux de société. Et c'est loin d'être terminé puisque Square Enix vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu pas comme les autres qui arrivera très prochainement.

Un nouveau jeu de plateau Final Fantasy arrive cette année

La firme et son associé KessCo ont dévoilé un nouveau jeu de plateau Final Fantasy qui devrait paraître plus tard dans l'année, d'ici le troisième trimestre 2026 si tout va bien. Cette nouveauté s'inspirera des premiers jeux de la franchise récemment remasterisés avec les Pixel Remasters. Visiblement, ce nouveau jeu de plateau ne serait que le premier de toute une série. Le premier volume se concentrera sur les trois premiers Final Fantasy et nous permettra de les redécouvrir d'une manière totalement inédite. Les jeux seront jouables en coopération jusqu'à 4 joueurs et promettent une expérience JRPG simplifiée.

Aperçu du jeu de plateau Final Fantasy par Square Enix et KessCo.

Un nouveau partenariat fait pour durer

Pour l'heure, il n'y a pas vraiment d'autres détails qui ont été partagés concernant ce nouveau jeu de plateau Final Fantasy. Le PDG de KessCo, Alex Kessler, se dit en revanche très content de cette nouvelle opportunité : « Nous sommes ravis de collaborer avec Square Enix et de poursuivre sur cette lancée avec notre propre adaptation fidèle, qui rend hommage à ce que les fans apprécient le plus chez les Pixel Remasters, tout en offrant un jeu amusant, accessible et de la collection pour la communauté des joueurs de jeux de société. »

En revanche, le partenariat avec KessCo pourrait bien nous réserver davantage de surprises à l'avenir. En plus des jeux de plateau, des sets de dés de jeu de rôle à collectionner sont également prévus. On ne sait pas encore jusqu'où s'étendra ce nouveau partenariat, mais Square Enix semble vouloir vraiment s'y investir cette fois, ce qui explique sûrement qu'il donne la main à un spécialiste du milieu comme KessCo là où la firme s'en occupait elle-même auparavant.

source : toybook, KessCo