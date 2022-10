Encore un leak pour le film Super Mario Bros ? La plus grosse chaîne de fast-food au monde a peut-être encore gâché l'une des surprises via de simples jouets où l'on voit Donkey Kong pour la première fois.

McDonald's n'était peut-être pas le partenaire idéal pour préserver les informations concernant le film Super Mario Bros.

Un peu de course dans le film Super Mario Bros ?

Le géant du fast-food a encore frappé car après avoir exposé Mario ainsi que Peach, la firme nous dévoile l'une des possibles séquences du film Super Mario Bros. Il est encore temps d'arrêter la lecture si vous ne voulez absolument rien savoir sur cette adaptation en animation.

Pour aller avec ce projet, Nintendo prévoit de sortir une nouvelle gamme de jouets dans le commerce, mais également à travers les Happy Meal de McDonald's. Il y en aurait huit en tout avec Mario (deux), Peach, Luigi, Toad, Bowser, un Luma... et Donkey Kong ! La première fois que l'on voit ce personnage culte du constructeur. Parmi ces jouets, on remarque que Mario et Toad sont dans un karting ce qui laisse croire qu'il pourrait y avoir une séquence façon Mario Kart.

Luigi pourrait aussi aller chasser les fantômes lors d'une scène à la Luigi's Mansion. Reste à confirmer tout cela désormais.

Une adaptation prometteuse... sauf pour Chris Patt

Le première bande-annonce du film Super Mario Bros a rassuré les fans. Le studio Illumination a l'air en effet d'avoir réalisé un superbe boulot pour adapter l'une des franchises les plus cultes du jeu vidéo, et faire oublier le long-métrage en prises réelles de 1993.

En revanche, l'interprétation livrée par Chris Pratt en tant que plombier est pour l'instant très controversée. L'acteur qui se vantait d'une performance « différente de tout ce que vous avez entendu auparavant » s'est contenté de reproduire sa voix naturelle.

Chris Pratt a passé des mois à s'entraîner pour que sa voix sonne comme Chris Pratt. Bravo !

a déclaré un internaute. Tara Strong, qui double notamment Harley Quinn dans plusieurs dessins animés, n'y est pas allé par quatre chemins et a tweeté :