Le film Metal Gear Solid en passe de devenir un projet maudit qui ne sortira jamais ou dans un état compliqué ? Tout est au point mort.

Le film Metal Gear Solid dans une impasse

Dans une récente interview, Oscar Isaac (Ex Machina, Star Wars 7) qui jouera Solid Snake a déclaré qu'il espérait que le film sorte un jour. Oui, il « espère » seulement alors que le projet a été officialisé depuis des années. L'annonce de Jordan Vogt-Roberts en tant que réalisateur a été faite en 2014 - pour un projet évoqué en 2006. Depuis ? Des maigres informations ici et là, dont la confirmation en 2019 de l'acteur d'Oscar Isaac pour le rôle de Solid Snake.

Nous voulons que ça se fasse. Soyez heureux. Quel est le scénario ? Quelle est l'histoire ? Quel est l'angle choisi ? (...). J'ai espoir que cela se concrétise car il y a tellement de potentiel. C'est un jeu incroyable. C'est mon préféré.

Au mois de mars, Isaac disait déjà que les équipes « cherchaient comme Solid Snake » une histoire. En 2018, Jordan Vogt-Roberts avait pourtant un script dont il était fier. C'était une adaptation très Kojimaesque qui ne versait pas dans la copie conforme d'un jeu MGS en particulier, mais qui n'allait pas non plus à l'encontre de ce que les fans aiment dans la franchise d'Hideo Kojima. Il était même prêt à sacrifier la rentabilité pour avoir le film le plus solide possible et dans l'esprit de la saga avec ce mélange de réalisme et de fantastique.

Quatre ans plus tard, retour donc à la case départ sans scénario en main... Est-ce que le nouveau studio Kojima Productions à Los Angeles, spécialisé dans les films, séries et à la musique, pourra donner l'impulsion nécessaire à ce film Metal Gear Solid ? Mystère...