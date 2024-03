À l'occasion de la sortie de Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix, en collaboration avec CGR Events, Sony Pictures et Park Circus, annonce la diffusion limitée de FF7: Advent Children Complete dans les cinémas français. Cette extension de l'univers de Final Fantasy 7 sera disponible pour visionnage les 16 et 17 mars en version originale sous-titrée française.

Un beau film FF7, de retour au cinéma

Comme on peut le découvrir, les billets sont déjà disponibles dans plus de 100 salles à travers la France, et la liste des cinémas participants est accessible sur le site de CGR Events. Vous pouvez retrouver tous les détails en suivant ce lien. L'événement comprend non seulement la projection de la version longue du film mais également une interview exclusive avec les créateurs, offrant un nouvel éclairage sur Final Fantasy 7 Rebirth et l'ensemble de la franchise. Des intervenants comme Tetsuya Nomura, Naoki Hamaguchi et Yoshinori Kitase partageront leurs perspectives sur le développement et l'impact de la série.

FF7: Advent Children Complete enrichit l'expérience originale avec 26 minutes supplémentaires de contenu, améliorant les scènes avec des graphismes rehaussés. Le film poursuit l'histoire deux ans après les événements de Midgar, introduisant une nouvelle menace mondiale. Évidemment, la projection coïncide avec le lancement de Final Fantasy 7 Rebirth disponible sur PS5 depuis le 29 février 2024.

Surtout à l'époque de sa sortie en 2005, FF7 : Advent Children était remarquable pour ses visuels époustouflants. Mais aussi sa musique et son approfondissement de l'univers et des personnages de FF. Bien que ciblant sur les fans du jeu, le film offre également un beau moment pour ceux qui ne sont pas spécialement fans de l'univers.

Pas de panique pour ceux qui ont un peu peur de ne pas avoir de billets. Il reste encore de nombreuses places disponibles et on trouve des cinémas dans presque toutes les régions de France. Il devrait donc y en avoir pour tout le monde, d'autant plus que les séances se déroulent sur deux jours.