L'année 2023 sera « groovy » avec la sortie au cinéma d'Evil Dead Rise. Un film inédit qui s'affiche en image et donne des détails sur ses intentions.

Evil Dead Rise sans Ash mais avec plein de Deadites

C'est lors d'une interview pour Total Film que Lee Cronin, le réalisateur d'Evil Dead Rise, s'est exprimé sur son futur film. Un long-métrage qui se fera sans Ash (Bruce Campbell) mais avec d'autres éléments du lore de la franchise.

Il n'y a pas d'Ash dans cette histoire et il n'y a pas de cabane dans les bois, et ce sont deux éléments caractéristiques de ce qu'est Evil Dead. Mais dans le film, on retrouve bien le livre et une quantité extraordinaire de Deadites féroces et malveillants, donc j'ai toujours été à l'aise avec l'idée de transporter le long-métrage ailleurs, à Los Angeles.

Eh oui, oubliez les bois terrifiants et sa cabane délabrée où personne ne voudrait rester, cette fois, direction la cité des anges. Mais Cronin et ses équipes ont trouvé un substitut à la bicoque. Ca se passera dans un immeuble vétuste avec une famille coincée dans son appartement.

Il fallait tout de même garantir qu'il y ait une ambiance claustrophobique. Et le passage d'une cabane à un environnement urbain fonctionne très bien. C'est l'histoire d'une famille dans un immeuble décrépit, coincée dans son appartement, donc ça suit le même schéma mais avec un lieu plus contemporain.

Première image d'Evil Dead Rise.

Bousculer les codes tout en les respectant

Déplacer l'action à Los Angeles est déjà un changement majeur en soi. Mais Evil Dead Rise est bien ancré dans l'univers de la franchise et contiendra d'ailleurs des références directes.

Il est bien ancré dans l'univers. Il y a beaucoup de rappels amusants, et il y a des liens directs avec le passé. Mais une partie de l'objectif de ce film était de créer quelque chose qui puisse étendre davantage l'univers d'Evil Dead.

Est-ce que, comme la trilogie de Sam Raimi, ce sera un mélange d'horreur et de comédie ? Ou à l'inverse, un projet plus sérieux et extrêmement gore à l'instar du Evil Dead (2013) de Fede Alvarez ? En coulisses, Sam Raimi et Bruce Campbell veillent au grain en étant à la production. Si c'est de la même qualité que le précédent film ou que la série Ash vs. Evil Dead, on signe de suite pour notre part.

Voici le synopsis d'Evil Dead Rise :