Sentez-vous ce délicat parfum de peur à l'évocation d'une adaptation cinématographique de Dungeons & Dragons? L'idée en elle même est déjà audacieuse, alors la concrétiser matériellement au cinéma a de quoi interroger. Surtout quand on se rappelle de la catastrophe de 2000.

Un beau casting pour Dungeons & Dragons

Certes le casting ne fait pas tout, mais il est tout de même bien utile pour apporter un peu de crédibilité à l'écran et force est de constater que celui de ce nouveau film Dungeons & Dragons voit les choses en grand. En tête d'affiche on retrouve ainsi Hugh Grant, Michelle Rodríguez, Chris Pine, Justice Smith, Sophia Lillis et Regé-Jean Page

On ne vous présente pas Hugh Grant qui est un peu la grande star des années 90/2000 avec des cartons comme Coup de foudre à Notting Hill ni même Michelle Rodriguez qui est un peu la Madame Action d'Hollywood. Chris Pine est lui particulièrement connu dans ses rôles dans Star Trek (Kirk) ou encore Wonder Woman. Enfin Justice Smith s'est fait surtout connaitre du grand public dans Jurassic World Fallen Kingdom et Pokémon : Détective Pikachu. Quant à Sophia Lillis, elle est l'une des stars du casting du film d'horreur It. Regé-Jean Page s'est lui distingué dans La Chronique des Bridgerton. Bref, Dungeons & Dragons mais en 5 étoiles.

On peut retrouver tout ce beau monde en costume via un tweet du compte Twitter de Variety. Et le tout en animation vidéo! Dungeons & Dragons sera disponible en mars 2023 et on ne sait pas encore grand chose du scénario mais au moins le casting est de qualité ce qui est déjà un bon signe.