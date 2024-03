Il fallut attendre 10 ans pour avoir une suite à Dragon’s Dogma. Ce dernier s’était fait un nom avec son univers de médiéval fantasy, mais surtout son système de Pions atypique. Heureusement, Capcom va corriger le tir. Sa suite sera disponible le 22 mars 2024 sur Xbox Series, PS5 et PC. Dans les bandes annonces, on a pu découvrir du lourd. Il y a notamment de nouvelles créatures, toujours aussi impressionnantes, que l’on pourra encore escalader comme dans le premier. Dans les nombreuses quêtes proposées dans cette nouvelle aventure, vos compagnons menés par l’intelligence artificielle seront de retour pour vous épauler. Cependant, attention si vous voulez jouer à Dragon’s Dogma 2, une importante mise en garde s'impose.

Attentions aux spoils de Dragon’s Dogma 2

Faites très attention jusqu’à la sortie du jeu ! Les fans sont clairement impatients, mais certains le sont trop. C’est comme ça qu'un streamer a diffusé plus de 4 h du jeu sur Twitch, avant d’être interrompu par Capcom. Sa défense est qu’il n’a fait que se procurer son exemplaire de Dragon's Dogma 2 chez Walmart. Sauf que le mal est fait et que des centaines de vidéos ou images sont désormais facilement trouvables sur Internet, avec tout un tas de spoilers qui vont avec.

Bien qu’aujourd’hui la chaîne en question a été supprimée pour avoir violé les droits de Capcom, on estime que près de 1000 spectateurs ont pu profiter du live. Certains s'en sont donné à cœur joie pour capturer des images, extraits ou partager tout un tas de détails sur les forums. Vous vous doutez bien que ça a été partagé à une vitesse folle et que les leaks se sont répandus partout sur la Toile. Pour préserver votre expérience autant que possible, il n'y a pas des milliers de solutions.

Tout d'abord un peu de bon sens, en évitant d'aller sur Reddit ou autres forums avides de spoilers et de leaks. Sur Twitter, vous pouvez bloquer tous les mots clés liés à Dragon's Dogma 2, bien que certaines images non tagguées pourraient passer entre les mailles du filet. Pour ce faire, voici la marche à suivre pour Twitter par exemple :

Ouvrez les paramètres

Allez dans « Confidentialité et sécurité »

Se rendre dans « Masquer et Bloquer »

Ajoutez toutes les variations possibles du mot-clé (Dragon Dogma, Dragon's Dogma 2, DragonDogma2, DD2 etc..)

Jusqu'au 22 mars, il vaut mieux éviter d’être trop curieux afin de ne pas gâcher l’expérience proposée par Dragon’s Dogma 2 et ne pas être spoilé.