C'est lors d'un entretien accordé au magazine japonais V Jump que Akio Iyoku, l'un des responsables du développement de la licence Dragon Ball Super a confirmé qu’un nouveau projet DBS est d’ores et déjà en chantier. On peut retrouver une partie de l'ITV via le compte Twitter d'un fan de la licence.

Une interview Dragon Ball

Quels sont vos plans maintenant que DBS: Super Hero est sorti au Japon ? DBS Super Hero n'est pas un film qui a été pensé uniquement pour le Japon et son audience. Dragon Ball est une œuvre dont le Japon est très fier. Nous allons aussi le sortir en Amérique cet été. Et puis puisque vous demandez... Un nouveau projet est en préparation. Le film DBS Super Hero nous a pris 5 ans à travailler dessus donc c'est normal que l'on commence déjà à travailler sur ce qui arrive après (rires). Toriyama-sensei lui même est continuellement en train de d'élaborer des projets DB. Nous réfléchissons tous à ce que nous voulons montrer au monde après.

On peut sans trop se mouiller tabler sur un retour de l'anime DB Super même si dans l'interview, l'homme ne précise pas si il s'agit d’un nouveau film (le troisième dérivé de DB Super) ou du retour de la série animée en question qui est en pause depuis mars 2018.

Pour mémoire, Dragon Ball Super est la suite directe de Dragon Ball Z, l’adaptation du manga d’Akira Toriyama qui est d'ailleurs cité dans l'interview.