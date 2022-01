La première bande-annonce toute en images de synthèse dévoilée à l'automne dernier avait déjà eu l'occasion de titiller la curiosité de ceux qui sont restés fidèles aux personnages d'Akira Toriyama. Si le retour sur le devant de la scène d'un certain Son Gohan avait déjà été acté, le studio d'animation livre aujourd'hui de plus amples détails sur les nouveaux antagonistes qui attendent nos héros capillaires dans le prochain volet de Dragon Ball Super.

Dans de nouveaux documents traduit par les bons soins du compte Gazouilleur @DBSChronicles, le producteur exécutif Akio Iyoku précise la philosophie qui a guidé l'écriture ce nouveau long-métrage sous-titré Super Hero :

Le dernier film Broly racontait l'histoire d'un combat ultime, et nous voulions faire les choses différemment, cette fois. L'idée était de faire émerger des personnages du passé pour revenir dans une situation où la Terre serait en danger, comme autrefois. Nous souhaitions aussi écrire pour d'autres personnages que Gokū ou Bejīta : Gohan et Piccolo vont être très présents pour combattre l'armée du Ruban Rouge. Nous avons pris cette décision très tôt, car cela nous permet de montrer un groupe dont chacun des membres pense différemment des autres. L'aspect comique est présent, et vous pourrez retrouver le style d'Akira Toriyama dans les dialogues et le design des personnages de Super Hero.