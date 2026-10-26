Deux ans après sa sortie en SVOD, Dragon Ball Daima débarque enfin à la télévision française et avec une VF en prime. Sauf que ce n'est pas du tout le casting original.

Dragon Ball Daima marque un tournant dans l'histoire de la saga avec son casting VF. Avec la diffusion des premiers extraits sur la chaîne Gulli, on découvre les voix de Goku, Krillin et leurs compagnons. Et quelle surprise ? Pas de Brigitte Lecordier ni personne de la distribution qui assure le doublage depuis quasiment 40 ans. C'est le choc.

Dragon Ball Daima a enfin droit à une vf, mais pas celle qu'on attendait

Les Belges auront donc été préférés aux Français pour la VF de Dragon Ball Daima. Sorti initialement en 2024 sur les plateformes de streaming, le dernier anime en date va avoir droit à une diffusion TV sur Gulli en France dans une semaine. Le casting change complètement de distribution par rapport au doublage historique :

Pierre Lognay : Goku (adulte)

Sophie Pyronnet : Goku (mini)

Matteo Marchese : Vegeta (mini)

Pierre Le Bec : Kai Shin (adulte)

Audrey Devos : Bulma (adulte)

Cécile Florin : Krillin (adulte)

Alexandre Crépet : Yamcha

Jean-François Rossion : Shenron

Maxime van Santfoort : Glorio

Alexis Flamant : Degesu

On reconnaît ici certaines voix d'autres anime et dessins animés, à commencer par Sophie Pyronnet. La nouvelle voix de Goku mini a pu notamment doubler dans plusieurs séries Beyblade et Gumball. C'est donc une voix potentiellement familière pour le public de Gulli. Mais cela était valable pour le casting habituel de la franchise, et pourtant.

Un choc pour l'équipe et les fans de Dragon Ball

La comédienne de doublage Brigitte Lecordier était depuis toujours la voix de Goku dans sa forme enfant. Elle l'a suivi dès ses premiers pas à l'écran en France et l'a vu grandir. Si elle a laissé la place à Patrick Borg quand il est devenu adulte, elle a pris le relai sur les deux fils du héros de Dragon Ball, Gohan et Goten.

C'est donc une véritable incompréhension pour les fans de découvrir le héros de leur enfance changer ainsi d'identité du jour au lendemain. Sur le réseau social X, certains s'interrogent simplement : « Mais pourquoi pas Brigitte Lecordier ? ». D'autres expriment leur désarroi : « Mon cœur a mal de ne pas avoir entendu Brigitte Lecordier sur Goku petit », « Goku Enfant dans la voix de Brigitte Lecordier ce n'est pas Goku Enfant ».

Mais les plus choqués semblent être les membres originels de la distribution. De fait, Brigitte Lecordier a partagé sa réaction et celle de ses camarades sur le même réseau social avec un choix de mots plus que précis dans cette situation : « Nous sommes abasourdis, nous sommes sans voix ! ». On croit comprendre alors que l'équipe n'a pas été prévenue en amont de ce changement de doublage sur Dragon Ball Daima. Elle s'exprimera ce soir, à 19 heures.

Quand sera diffusé DB Daima sur Gulli ?

Celles et ceux qui voudraient toujours découvrir Dragon Ball Daima malgré cette déconvenue ou faire découvrir à leurs enfants, la série sera donc diffusée dès le mois prochain sur Gulli, canal 12 de la TNT :

Dès le 4 novembre 2026

Tous les mercredis matin

À 9h15