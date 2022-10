C'est officiel, la plus grosse série de la BBC va débarquer sur Disney+. En effet nous pouvons apprendre que Doctor Who va pouvoir être diffusé sur la plateforme de Mickey en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande, la BBC gardant la primeur au sein de ces deux pays. Il s'agit là d'une validation de rumeur émise par Bloomberg plus tôt dans l'année.

Le Docteur sur Disney+

Le nouvel interprète du Doctor Who : Ncuti Gatwa

En effet, en juillet, Bloomberg a rapporté que Disney recherchait des marques établies pour renforcer sa plateforme de streaming. Et quoi de mieux pour cela que la série de science-fantasy la plus ancienne au monde ? Avec une fan-base mondiale colossale et un univers gigantesque. Notons d'ailleurs que la série en question reviendra en novembre 2023 avec des épisodes spéciaux pour célébrer le 60e anniversaire de l'émission, suivie d'une nouvelle série en 2024. Bref, il devrait y avoir pas mal de contenus pour satisfaire les fans qui pourront désormais en France suivre les aventures du Docteur sur Disney+.

Pour mémoire le nouveau Doctor Who est l'acteur Ncuti Gatwa que nous avons pu découvrir dans la série Sex Education. Il s'agit du quinzième docteur, le premier épisode étant diffusé en 1963 c'est une aventure sur petit écran qui possède tout de même 862 épisodes. Rien que ça.