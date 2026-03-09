Disney+ bourre son catalogue de films cultes et de gros succès en plus de faire revenir une série très appréciée pour un ultime tour de piste avant la fin.

Comme Prime Video, Netflix et consorts, Disney+ charge son catalogue de nouveautés chaque semaine. La plateforme continue d'ailleurs sa stratégie d'ajouter un film par jour à sa collection et dans les prochains jours, il y aura de très gros succès et des films cultes. En parallèle, une série déjantée et très appréciée fera son grand retour.

Tous les films Disney+ de la semaine du 9 au 15 mars 2026

Depuis le début de l'année, Disney+ a revu son calendrier des sorties en ajoutant un film par jour à son catalogue. En mars, plusieurs sagas cultes seront ajoutées, et cette semaine encore, les longs-métrages forts s'enchaînent. On pourra par exemple mentionner Men in Black, film marquant de la fin des années 90 avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Uma Thurman reviendra quant à elle dans Kill Bill Volume 2, autre film marquant des années 2000. On pourra aussi noter Blanche-Neige et le Chasseur avec Chris Hemsworth et Kristen Stewart ou encore la comédie dramatique Ella McCay avec Emma Mackey. Il y a du beau monde sur Disney+ cette semaine.

9 mars Ella McCay

10 mars Faut pas lui dire

11 mars Essaye-moi

12 mars La Fracture

13 mars Kill Bill Volume 2

14 mars Blanche-Neige et le Chasseur

15 mars Men in Black



Toutes les séries de la semaine du 9 au 15 mars 2026

Côté séries, c'est beaucoup plus calme mais Disney fait tout de même revenir une série très appréciée et complètement déjantée. Solar Opposites revient pour une saison 6 encore plus tarée que les précédentes. Cette série animée a été lancée en 2020 par les créateurs de Rick & Morty. Après six saisons, cette dernière s'est terminée en octobre 2025 sur Hulu et diffusera son grand final chez nous dans les prochains jours justement. Après avoir cartonné avec ses deux premières saisons, la série a peu à peu perdu de sa superbe quand bien même chaque nouvelle sortie pousse le curseur encore plus loin que la précédente.

11 mars Solar opposites - saison 6



Source : Disney+