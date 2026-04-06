Disney+ prépare un mois chargé en films et séries, mais commence plutôt doucement. Pour cette seconde semaine d'avril 2026, la plateforme mise principalement sur ses séries. Pas de films dans les prochains jours, il faudra se contenter de ceux déjà disponibles pour le moment, mais vous pourrez retrouver deux nouvelles séries sur Disney+ ainsi que l'intégrale d'une autre déjà très appréciée.

Toutes les séries Disney+ de la semaine du 6 au 12 avril 2026

Il y aura de quoi faire même sans le gros blockbuster Marvel qui est attendu plus tard dans le mois. Disney+ nous sort plutôt ici une nouvelle série animée Star Wars, Maul, qui se concentre sur le grand méchant éponyme, très largement apprécié depuis son apparition dans La Menace Fantôme. On le retrouvera dans une aventure en solo sur Disney+ alors qu'il tentera de remettre sur pied son syndicat du crime bien à l'écart des affaires de l'empire.

Autre nouveauté Disney+ parmi les plus attendues de ce début d'année, The Testaments fait son entrée sur la plateforme. Il s'agit de la suite de la série désormais culte The Handmaid's Tale La Servante Ecarlate, dont la série arrive d'ailleurs en intégrale sur Disney+ également. The Testaments se déroule quinze ans après les événements de La Servante Écarlate et suit un groupe de jeunes femmes qui rejoignent une prestigieuse école aux règles extrêmement strictes et brutales.

6/04 Maul - Seigneur De L’ombre

8/04 The Testaments The Handmaid's Tale La Servante Écarlate Saisons 1 À 6



Bande-annonce de la série Maul

Tous les films de la semaine du 6 au 12 avril 2026

Pas de films cette semaine, mais vous pouvez toujours jeter un œil à ceux sortis la semaine dernière sur Disney+. On peut noter King Kong, le classique de Peter Jackson, ou encore Hulk, l'un des films du MCU que beaucoup ont oublié. Sinon, il y a également les deux films Mamma Mia ! pour celles et ceux qui sont en manque de bonne humeur. Pour le reste, il faudra attendre la semaine prochaine sur Disney+.

Déjà disponible : Princess Bride Mamma Mia ! Mamma Mia ! Here We Go Again King Kong Hulk Daddy Cool



Source : Disney+