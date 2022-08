La voiture est très représentée dans le jeu vidéo depuis sa naissance. Mais savez-vous quelle marque et surtout quel modèle est le plus présent dans les œuvres vidéoludiques ?

Le site anglais Carwow a récemment examiné chaque marque de voiture dans des dizaines de milliers de jeux vidéo pour déterminer quel constructeurs et quel modèles de voiture sont les plus présents et il s'agit de... Ford! Le site indique en effet que le constructeur automobile est présent dans 8707 jeux au total depuis 1974 (2 ans après la sortie de l'Atari). La Ford apparait notamment dans Gran Trak 10 qui est considéré comme beaucoup comme le tout premier jeu de course de voitures.

Ford est partout avec ses voitures

Pour rentrer un peu plus dans les détails pour les amateurs de belles mécaniques, sachez que le modèle Ford le plus représenté dans toute l’histoire du jeu vidéo est la Crown Victoria. Elle est d'autant plus présente qu'elle a eu le droit à plusieurs rééditions et qu'elle fut très utilisée par les unités de Police américaines. La plus grosse année de son succès pour les ventes est 1999.

Le modèle iconique de chez Ford.

Elle apparait notamment dans son modèle civil et policier dans The Last Of Us mais aussi Silent Hill et même dans la licence GTA sous d'autres noms. Elle est en fait apparue 179 fois dans les jeux vidéo depuis 1974 et se place à la 3ème place au classement mondial derrière la Volkswagen Beetle et la Chevrolet Camaro Mk.I. 14 voitures Ford sont dans la liste du Top 50 des apparitions dans les jeux vidéo.

Les autres modèles de voitures de la liste sont notamment la E-Series Ambulance, la Ford F-150 SVT Raptor Pick-up ou encore le Ford Transit MkIII Van. Bref, le constructeur américain a surement de quoi se réjouir de sa présence dans le jeu vidéo.

La Crown Victoria version Police dans The Last of Us

De votre coté, quel constructeur ou quel modèle aimez-vous conduire dans les jeux vidéo ?