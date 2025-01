C’est la très triste nouvelle de cette soirée du 16 janvier 2025, le grand David Lynch est décédé à l'âge de 78 ans a annoncé sa famille. Il était auteur, réalisateur et pour beaucoup visionnaire, un talent fou qui aura marqué le cinéma.

David Lynch est mort, mais son héritage a marqué le cinéma à jamais

David Lynch fait assurément partie des cinéastes majeurs de sa génération, l’un des rares à avoir marqué le 7ème art de son empreinte si singulière. Le grand public le connaît très certainement de Twin Peaks, une série archi culte qui n’a toujours pas pris une ride. D’autres penseront davantage à Dune, pourtant échec critique et public, mais en un sens, culte également.

David Lynch aura toujours divisé, de par ses créations, mais aussi, et surtout ses univers. 1977, Eraserhead aura marqué les esprits de tous ceux qui y auront jeté un œil. Même encore aujourd’hui, le film dérange, intrigue, créer le malaise et pourtant, hypnotise.

Eraserhead (1977)

La créativité enrobe presque chaque plan, bien que l’on ne puisse pas toujours expliquer ni trop comprendre ce qu’il se passe à l’écran, le cinéaste est dans son monde. Il a sa patte, reconnaissable dans d’autres de ses productions, comme Elephant Man par exemple, film poignant, culte et marquant lui aussi. On pourrait également mentionner Blue Velvet, film d’horreur psychologique surréaliste (encore) qui sera nommé aux Oscars, ou encore Sailor et Lula avec Nicolas Cage et Mulholland Drive, avec Naomi Watts, une critique moqueuse et acide de l’industrie.

David Lynch se fera peu à peu discret, souffrant d’une maladie pulmonaire invalidante, et réalisera pas mal de courts métrages expérimentaux comme lui seul a le secret. Le cinéma perd une figure influente qui aura marqué toute une génération, un artiste surréaliste aux idées curieuses, parfois farfelues, mais toujours intrigantes.