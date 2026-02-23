Après un long silence, ce projet Bioshock, qui éveille déjà la curiosité des fans, redonne enfin de ses nouvelles. De plus, une autre surprise semble se confirmer au passage.

Avec son univers steampunk et dystopique, Bioshock s'est imposé dans l'imagerie vidéoludique. Cependant, cela fait déjà treize ans que la licence n'a pas proposé d'aventure inédite. Nous avons bien eu droit à une compilation, mais le quatrième véritable volet se fait toujours attendre. Pour autant, un autre projet autour de la licence est toujours sur les rails. Il pourrait même permettre une belle mise en lumière du prochain jeu d'après les dernières informations, ce qui ferait la joie des fans.

Le retour de Bioshock ne sera pas ce que vous pensez

Cela faisait un moment que nous n'en avions pas entendu parler. Cependant, le film Bioshock de Netflix semble passer à la vitesse supérieur, redonnant enfin des nouvelles de manière officielle. Après plusieurs remaniements en coulisses et des remous en lien avec les grèves des syndicats WGA et SAG-AFTRA, les équipes y voient visiblement plus clair à présent.

Le producteur Roy Lee s'est dernièrement entretenu avec nos confrères de Collider pour Psyko Killer. Ce fut l'occasion d'aborder d'autres projets auxquels il est attaché, dont le fameux film Bioshock. Il est ainsi revenu sur le planning bien rempli de son réalisateur, Francis Lawrence, qui devrait finalement lui laisser le temps de se pencher concrètement sur l'adaptation du jeu de 2K à la fin de l'année.

De fait, Lee a confié qu'ils attendaient que Lawrence finissent ses projets en cours, en particulier le très attendu préquel de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, qui est attendu dans les salles obscures pour fin 2026. Or, la post-production devrait le tenir occupé « au moins jusqu'en septembre ». Après cela, il serait envisageable d'entamer le tournage du film Bioshock dans le courant de l'année 2027.

Francis Lawrence à une avant-première de Hunger Games – La Révolte : partie 2. © Empire.

Une autre surprise en même temps que le film

Roy Lee pourrait bien avoir une bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs également. En effet, il évoque directement les ambitions de Netflix et, surtout, Take-Two. L'éditeur aurait bien des plans pour les jeux Bioshock et il aurait tout intérêt à ce qu'ils tombent en même temps que le film :

Je sais que Netflix et Take-Two tiennent vraiment à ce que le film voit le jour. Et pour cause, ils souhaitent que sa sortie coïncide avec certaines des potentielles déclinaisons du jeu. Roy Lee, pour Collider.

De manière générale, les adaptations sont un levier pour les ventes de jeux vidéo. Dès lors, on comprendra tout à fait que Take-Two envisage une sortie concomitante entre le film et le médium vidéoludique. Mais alors, quels jeux sont dans le viseur de l'éditeur ? Cela concernerait-il une nouvelle compilation, un éventuel remake ou le tant attendu Bioshock 4 ? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, de belles choses se préparent semble-t-il.