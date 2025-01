Les fans de Beyond Two Souls y auraient-ils songé ? Un projet auquel personne ne s'attendait vient tout juste d'être annoncé pour l'exclusivité PlayStation.

Avant de se lancer sur une production dans l'univers de Star Wars, le studio français Quantic Dream s'est fait un catalogue de jeux originaux plutôt réputé. Parmi eux, on peut mentionner Beyond Two Souls. Mettant en lumière l'acteur Elliot Page, l'histoire asymétrique mêle action et surnaturel. N'ayant pas eu de suite, on ne pensait pas voir des nouveautés débarquer autour de ce titre-là en particulier. Et pourtant ! Une grande surprise vient de tomber.

Beyond Two Souls, le retour inattendu

Ça, on ne l'avait pas vu venir ! Beyond Two Souls va faire son grand retour grâce à sa vedette : Elliot Page. Mais il ne s'agit pas d'un nouveau jeu. En fait, l'acteur a fait l'acquisition des droits d'adaptation du titre via sa société de production, Pageboy. L'œuvre de Quantic Dream va ainsi être transposé en série TV.

D'après les informations exclusives de Deadline, le projet en serait au début de son développement. Peu d'informations ont pour le moment était divulguées. Matt Jordan Smith, producteur délégué chez Pageboy, déclare simplement que « cette adaptation rendra hommage à l'héritage du jeu tout en offrant de nouvelles perspectives ». Elliot Page, qui incarne l'héroïne Jodie dans l'œuvre originale, a également partagé son ressenti :

Le tournage du jeu a été l'une des expériences les plus stimulantes et les plus enrichissantes de ma carrière d'acteur. La richesse narrative et émotionnelle de l'histoire nous offre une base fantastique. Nous voulons créer une vision unique des personnages et de leur parcours qui trouvera un écho auprès des fans et des néophytes. Elliot Page, pour Deadline

Une adaptation surprenante à plus d'un titre

Si on avait dû imaginer une adaptation pour un jeu de Quantic Dream, ce n'est peut-être pas le titre auquel on aurait pensé. Certes bien reçu dans l'ensemble, Beyond Two Souls n'est pas vraiment le plus apprécié du catalogue du studio, comparé à des Heavy Rain ou Detroit Become Human.

Beyond Two Souls s'inscrit donc dans la grande lignée des exclusivités PlayStation qui ont droit à leur adaptation. Cependant, le projet n'est pas mené par PS Productions, comme ce peut être le cas pour les séries The Last of Us et Ghost of Tsushima, ou les films Horizon et Until Dawn. Cette réitération du jeu de Quantic Dream témoignera certainement d'une identité propre.

Toutefois, la question de la collaboration entre les différentes parties prenantes se pose. Sony pourrait être le plus en retrait. En revanche, il est évident que Quantic Dream et Pageboy travailleront de pair pour adapter Beyond Two Souls. David Cage, le PDG du studio, a déjà exprimé son soutien :

Nous sommes absolument ravis de collaborer à nouveau avec Elliot Page sur ce projet. J’ai été époustouflé par sa performance d’acteur dans le jeu. Je ne pouvais penser à personne d’autre pour raconter cette histoire avec la même passion sur un autre support. David Cage, pour Deadline