Les amateurs de dark fantasy et les collectionneurs de beaux mangas ont une nouvelle raison de sortir leur portefeuille. Le Tome 7 de Berserk en édition Prestige est en effet disponible partout en France. Publié par Glénat depuis le 18 novembre, ce bel ouvrage poursuit la réédition grand format du chef-d’œuvre de Kentaro Miura, et inaugure surtout la hausse de prix de 3€. Mais comme pour les précédents volumes, l’éditeur a pris soin de particulièrement soigner l’écrin de ce tome pour rendre hommage au travail du mangaka.

Le tome 7 de Berserk édition Prestige est disponible

Proposé désormais au prix conseillé de 27,90€, ce septième volume reprend donc les tomes 13 et 14 de l’édition classique en un seul bel ouvrage de 496 pages. On retrouve la même couverture imposante et rigide de la collection, un format de 18,8 x 26,4 cm et surtout tous les éléments qui font tout le charme de cette édition Prestige. Car en plus de permettre de profiter du coup de crayon de Miura dans un plus grand format, cette édition de Berserk propose une traduction revue et améliorée, des pages couleur totalement inédites en France et une tranche de pages rouge qui fait clairement son petit effet une fois les tomes alignés dans votre bibliothèque. Glénat fait pour l’instant un sans-faute avec cette collection Prestige de Berserk, qui permet de redécouvrir l’œuvre dans des conditions encore plus appréciables.

Le tome 7 de l’édition Prestige de Berserk marque donc toutefois le début de l’augmentation du tarif. Glénat avait en effet annoncé une hausse faisant passer les tomes de 24,90€ à 27,90€ en raison de la hausse des coûts de production. Il est tout de même possible de profiter d’une légère remise en passant par le retrait en magasin chez certains revendeurs. Voici sans plus attendre les meilleures offres pour acheter le tome 7 de l’édition Prestige de Berserk au meilleur prix.

Où acheter le tome 7 de Berserk au meilleur prix ?



© Glénat.

Que contient le tome 7 ?