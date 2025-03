Déjà presque quatre ans que Kentarō Miura nous a quittés. Le mangaka a laissé derrière lui une communauté chagrinée et une œuvre dont l’héritage se retrouve même dans certains jeux vidéo à l’instar de Dark Souls. Pour autant, Berserk continue sa parution à un rythme irrégulier, sous la supervision de Kouji Mori, ami d’enfance du regretté auteur. Les lecteurs doivent souvent prendre leur mal en patience, mais l’histoire approche doucement de son dénouement. Alors qu’il faudra certainement encore attendre un long moment avant de découvrir le prochain chapitre, deux nouveaux beaux collectors réservés aux fans français se dévoilent.

Deux beaux collectors pour Berserk

Le tome 43 se fait encore attendre par chez nous, mais aux dernières nouvelles il arrivera bien d’ici la fin de l’année en France. D’ici là, les fans du manga vont encore pouvoir embellir leurs étagères avec deux très beaux collectors très prochainement. Glénat continue en effet de les gâter avec deux beaux coffrets le 4 juin 2025. Facturés chacun 24,99€, ils regroupent chacun les premiers chapitres dans une édition luxueuse similaire à ce que l’éditeur avait fait pour le collector de Berserk 41. En plus d'une traduction revue et améliorée, ils offriront aussi des pages couleur totalement inédites, qui n’étaient alors gardées au chaud dans les archives de l'éditeur japonais.

Glénat a tout fraîchement révélé un aperçu de ces deux collectors de Berserk et on sent que les fans vont encore se les arracher. En rupture chez certains revendeurs, ces éditions collector sont de nouveau en stock chez quelques commerçants. On vous recommande de ne pas trop tarder, car les stocks en ligne risquent de s’épuiser rapidement. Pour information le premier volume de l'édition prestige comprend les tomes 1 et 2 du manga, et la seconde les tomes 3 et 4. Voici un récapitulatif des offres actuellement disponibles :

Offres pour l'édition prestige du tome 1 de Berserk

Offres pour l'édition prestige du tome 2