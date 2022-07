Disneyland Paris propose un peu de nouveautés à se mettre sous la dent et vient d'inaugurer son Avengers Campus, la zone dédiée aux super-héros Marvel. Les infos.

Cela fait longtemps que c'est dans les tuyaux mais c'est désormais officiel: L'Avengers Campus, la grande zone dédiée aux super-héros de Marvel vient d'ouvrir ses portes à Disneyland Paris.

Une ouverture en grande pompe

Pour l'occasion Disney a sorti le grand jeu en invitant des stars américaines dont l'actrice Brie Larson en personne (alias Captain Marvel). Le parc parisien a aussi eu l'honneur de recevoir les membres du groupe Black Eyed Peas et même des stars françaises comme Audrey Fleurot ou encore Philippe Lacheau. Des sportifs étaient même de la partie avec la présence de Raphaël Varane, Marie Bochet (skieuse handisport) ou encore Tony Parker.

Des nouvelles attractions au programme

Mais revenons à nos moutons, soit la nouvelle zone qui porte le nom évocateur de Avengers Campus. Dans ce nouveau land dédié à Marvel et particulièrement aux Avengers on retrouve pas mal de nouveautés. Ainsi à l’emplacement de l’ancien Armaggedon se trouve désormais le Spider-Man W.E.B adventure, un manège immersif qui vous demande de capturer des robots araignées en lançant des toiles sur un écran. L'objectif étant évidemment de faire participer au mieux les visiteurs.

Des spectacles, de la restauration et un rollercoaster

On retrouve aussi le Training center qui permet de rencontrer les super-héros comme Captain Marvel, pour des photos souvenirs. L'idée derrière est que chaque visiteur est une nouvelle recrue du groupe Avengers. Enfin le clou du spectacle, le Avengers assemble : Flight force qui est un roller-coaster qui va de 0 à 90 km/h en quelques secondes. Le visiteur est accueilli par Iron-man lui-même à l’entrée de l’attraction. Mais l'Avengers Campus c'est aussi de la restauration avec la Stark factory et la Phym kitchen où les chefs jouent avec les tailles des plats comme dans Ant-man. Bref, une zone 100% super-héroïque.

Une ouverture pour tous dès juillet et un hôtel pour l'occasion

Au milieu de tout cela on retrouve des personnages, des véhicules et des spectacle comme la danse des guerrières du Wakanda, ou encore les rythmes musicaux des Gardiens de la galaxie. Il y aura même un hôtel 4 étoiles avec une atmosphère inspirée de Manhattan à la sauce Avengers pour les plus fortunés d'entre vous.

L'ouverte pour les spectateurs est programmée pour le 20 juillet 2022