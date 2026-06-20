L'Attaque des Titans fera prochainement son retour sous une forme que beaucoup des fans attendaient, les mêmes qui vont se réjouir de cette nouvelle annonce.

L'aura de Shingeki no Kyojin, ou L'Attaque des Titans en France, est toujours palpable. Même si la fin du manga, et plus encore de l'anime, n'était pas à la hauteur pour tous, on ne peut pas effacer la claque qu'il a mise pendant des années à son public. Dès lors, c'est toujours avec un certain plaisir qu'on accueille les nouveautés autour de la franchise. Surtout que là, on vient d'apprendre une nouvelle qui va particulièrement parler aux fans.

Mappa dévoile une surprise pour L'Attaque des Titans

Si vous êtes un fan du manga comme de l'anime L'Attaque des Titans, il ne vous aura pas échappé qu'une nouveauté a récemment été annoncée pour l'année 2026. Il s'agit de ni plus ni moins qu'Attack on Titan 3, le prochain jeu de la licence. Koei tecmo s'est offert un tremplin de choix à l'occasion de la grande soirée d'ouverture du Summer Game Fest 2026 pour dévoiler le tout premier trailer de ce jeu.

On ne s'attendait pas à ce qu'une nouvelle surprise tombe quelques jours plus tard. Cette fois, cela vient du studio d'animation MAPPA. En l'occurrence, il s'agit de l'équipe qui a pris le relai pour la saison finale après Wit. Et pour les 15 ans de sa fondation, le fameux studio a partagé des visuels exclusifs de plusieurs œuvres, dont L'Attaque des Titans, avant de tenir une conférence spéciale hier, soit le 19 juin.

Visuel de la saison finale. © MAPPA.

C'est maintenant officiel : MAPPA a annoncé que son équipe réalisera le générique d'ouverture du jeu Attack on Titan 3. Cela promet donc une mise en bouche de haute volée qui parlera certainement aux fans. C'est le genre d'attention qui devrait venir boucler en beauté l'ère de L'Attaque des Titans. De fait, ce volet sera le premier à couvrir l'intégralité des arcs. La sortie est d'ores et déjà prévue pour l'année 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. De nouvelles informations seront communiquées le 1er juillet à minuit (heure française).