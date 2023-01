La série Assassin’s Creed de Netflix vient de prendre du plomb dans l’aile et va devoir se retrouver un showrunner. Vu d’ici ça ne sent pas très bon.

Annoncée une première fois en 2020, puis remis sur le tapis en septembre dernier lors d'un gros Ubisoft Forward, la série Assassin’s Creed, d’ores et déjà vendue comme étant « épique » et « évolutive », vient de perdre l’un de ses membres principaux. Ubisoft et Netflix recrutent !

La série Assassin’s Creed a des problèmes

C’est le showrunner Jeb Stuart qui nous annonce la mauvaise nouvelle en déclarant avoir quitté son poste. La raison d’un tel chamboulement serait dû à des visions créatives différentes et qui ne pouvaient visiblement pas coller ensemble. Interrogé sur le sujet, l’homme répond que ce n’est toutefois pas très grave et qu’il est temps pour lui d’aller voir ailleurs. Un poil glacial.

Je crois que c’est à cause d’un échange entre les responsables de Los Angeles et ceux de Londres qui, malheureusement, ont hérité de ma vision du projet sans pouvoir développer la leur. Donc je pense que c’est normal. De toute manière, je sais que ce sera génial. Les gens chez Ubisoft sont fantastiques. C’est une franchise extraordinaire. C’était le moment parfait pour partir de chacun de son côté. via Insider Gaming

Jeb Stuart a donc pris le large tandis qu’Ubisoft et Netflix se retrouve désormais sans showrunner. Ça ne sent pas très bon, mais rien n’est encore perdu. La série Assassin’s Creed n’en est qu’à ses balbutiements et les deux entreprises peuvent encore rebondir bien que l'on ne sache pas trop depuis combien de temps le projet est en production. Mais pour l’heure, personne ne semble avoir été choisi pour prendre la relève, bien l’on devrait certainement avoir des nouvelles dans les semaines à venir.

La licence Assassin’s Creed quant à elle, aura le droit à un tout nouveau jeu dès cette année avec Assassin’s Creed Mirage. Le jeu se déroulera à Bagdad avant les événements de Valhalla et devrait d’ailleurs marquer un véritable retour aux sources pour la franchise.

À côté de ça, plusieurs autres gros projets sont attendus comme Assassin's Creed Jade, Hexe ou encore Red qui se déroulera au Japon.