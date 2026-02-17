Vous voulez une mauvaise idée ? Tenez, elle est gratuite : demandez à l'IA générative de voler le travail du studio derrière Arcane, et postez la vidéo sur les réseaux sociaux.

Si la série Arcane a si bonne réputation à travers le monde, c'est évidemment grâce au coup de crayon du studio français Fortiche. L'entreprise a réussi à se réapproprier l'univers de League of Legends dans un look qui lui est propre, avec un style d'animation unique. Alors naturellement, ce n'est pas surprenant de voir un représentant du studio s'énerver en voyant des algorithmes imiter son travail. L'artiste Kammelin a poussé une petite gueulante sur le réseau social X. Tout est parti d'une vidéo... générée par IA, pour changer. Un compte X publiait ce 8 février une vidéo démontrant les capacités de l'outil Seedance 2, prévu pour créer du contenu grâce à l'IA générative. Audio, vidéo, textes, images, tout y passe. Pas de bol pour lui : reprendre l'univers d'Arcane pour présenter le résultat n'était peut-être pas une bonne idée.

Imiter Arcane avec l'IA générative n'était peut-être pas une bonne idée

Une vidéo de 38 secondes montre Jinx et Ekko en train d'affronter Vander. Rien d'anormal, pourrait-on penser. A l'exception que rien n'est vrai là-dedans : tout est généré par Seedance. L'outil réutilise le style visuel de Fortiche, en imitant les techniques d'animation de la série et les visuels des personnages. Ça n'a évidemment pas plu à Kammelin, qui travaillait chez Fortiche comme assistant de production avant de rejoindre le studio Illogic Studios. Il a notamment travaillé sur la saison 2 d'Arcane.

La vidéo originale et la réaction de Kammelin sur X

Kammelin reprend le tweet original de la vidéo et l'a commentée sur son compte X. « Le résultat n'a aucune âme et est profondément irrespectueux pour les artistes qui ont travaillé dur sur Arcane ». Il ne s'arrête pas là, encourageant les gens à être créatifs plutôt qu'avoir recours à ce genre d'outils. « Si vous voulez vraiment rendre hommage à la série, n'ayez pas peur de prendre un crayon ou d'ouvrir un logiciel de 3D, et créez quelque chose. Même si ce n'est pas professionnel ». Voilà, au moins la messe est dite.

D'ailleurs, rappelons que ce n'est pas la première fois que Fortiche est confronté à l'IA générative. La dernière fois, c'était carrément Netflix qui utilisait une affiche générée par IA pour faire la promotion de la série. Un représentant de Riot s'était immédiatement exprimé, Netflix avait alors remplacé l'affiche.

Source : GamesRadar