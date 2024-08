Les fans d'Arcane sont décidément gâtés. Avant l'arrivée de la saison 2, Riot Games enchaîne les collectors et le dernier en date est le plus abordable à ce jour.

Le mois de novembre est attendu fébrilement par de nombreux joueurs et abonnés Netflix. C’est en effet à cette période que la série événement Arcane reviendra sur la plateforme avec une saison 2. Le studio Fortiche a annoncé la couleur : ce seront les derniers épisodes en compagnie de Vi, Jinx et Caitlyn. Les Français ont cependant de la suite dans les idées. Ils réfléchissent déjà à une autre adaptation dans l’univers de League of Legends, qui ne manque pas de personnages et événements marquants à raconter. Juste avant de faire leurs adieux à Piltover, les fans d’Arcane pourront mettre la main sur un nouveau collector.

Du nouveau pour la collection des fans d'Arcane

Décidément, les annonces s’enchaînent. Face au succès monstre de la série Arcane, Riot et Fortiche comptent bien capitaliser un peu sur leur série phare avant qu’elle ne baisse le rideau. Après le Blu-Ray et l’artbook collector hors de prix, les deux partenaires viennent maintenant faire du pied aux mélomanes. On vous rassure d’emblée, c’est très abordable. Comme de nombreux jeux et adaptations avant elle, la saison 1 d’Arcane aura donc le droit à son propre vinyle, qui se déclinera en deux versions, toutes comprenant les mêmes morceaux à savoir :

SIDE A

Playground- Bea Miller

Our Love- Curtis Harding, Jazmine Sullivan

Goodbye- Ramsey

Dirty Little Animals- BONES UK

Enemy- Imagine Dragons feat. JID

Guns for Hire- Woodkid

SIDE B du vinyle Arcane

Misfit Toys- Pusha T, Mako

Dynasties and Dystopia- Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy

Snakes- PVRIS, MIYAVI

When Everything Went Wrong- Fantastic Negrito

What Could Have Been- Sting feat. Ray Chen





Où précommander les vinyles ?

Tout d’abord une édition limitée, qui contiendra 11 pistes, un poster et une galette colorée en violet. Exclusive à la boutique officielle de la série, elle vous coûtera 37,83€ frais de port inclus.Moins chère encore, l’édition classique comprendra exactement le même contenu à une exception près : sa galette sera toute de noire vêtue. Les différents revendeurs habituels la proposent déjà à la précommande pour 26,99 €. Si vous souhaitez craquer, on vous a liste les diverses offres disponibles. Les vinyles de la saison 1 d’Arcane sortiront le 20 septembre 2024.

Source : Riot Games