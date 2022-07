La nouvelle série sur Daredevil du Marvel Studios ( Daredevil : Born Again ) pourrait être la porte d'entrée pour le retour de Jon Bernthal dans le MCU en tant que Punisher ! L'information vient de Giant Freakin Robot, un site qui est habitué des fuites et qui avait par exemple divulgué le retour de Qui-Gon Jinn dans la série Obi-wan. Tout ceci reste tout de même à prendre avec des pincettes.

Le Punisher enfin de retour ? (via Daredevil)

En effet, Il semble que Disney et Marvel vont commencer à produire du contenu MCU plus mature pour leur plate-forme de streaming. Il a déjà été révélé au San Diego Comic-Con que la série Marvel Zombie allait permettre le premier contenu du MCU classé TV-MA ( la classification TV-MA indique qu’une émission de télévision contient de la violence graphique, un langage grossier, des scènes de sexe graphiques ou une combinaison de tout ça) sur Disney Plus.

Quand on connait le succès de la série The Punisher de chez Netflix et l'amour inconditionnel des fans pour l'acteur Jon Bernthal, on se dit que ça pourrait être effectivement être une bonne idée. D'autant que le personnage de Matt Murdock aka Daredevil est le protagoniste parfait pour pouvoir introduire à nouveau le Punisher dans l'équation.

Wait and see.