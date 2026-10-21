Deux ans après une première saison saluée par la critique, la comédie noire germanophone Where's Wanda fait enfin son retour sur Apple TV dès ce mercredi 21 octobre avec le premier épisode de sa seconde saison très attendue. L'occasion pour la plateforme SVOD à la Pomme de tester encore l'efficacité de ses productions venues d'Europe.

La saison 2 de Where's Wanda fait ses débuts ce 21 octobre 2026 sur Apple TV

Les Klatt reprennent du service. La saison 2 de Where's Wanda lance en effet les hostilités sur Apple TV dès ce mercredi 21 octobre 2026 avec un premier épisode le mercredi 21 octobre, puis un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au mercredi 9 décembre. Comme la précédente, cette seconde saison compte donc huit épisodes. Contrairement à la première saison, la plateforme SVOD à la Pomme ne publie en revanche cette fois qu’un seul épisode au lancement.

De quoi parlent la série Where's Wanda et sa seconde saison ?

L’enjeu de cette seconde saison de la série exclusive à Apple TV dépasse la simple suite. Lancée en octobre 2024, « Where’s Wanda a été la toute première série en langue allemande d’Apple. Elle est passée relativement inaperçue au départ, mais a vite réussi à se faire une réputation de perle cachée du catalogue, drôle et maligne. Elle affiche même un score critique parfait de 100 % sur Rotten Tomatoes, sur la base de sept critiques. Apple avait officialisé son renouvellement dès février 2025.

Côté intrigue, le rapport de force s’inverse. Dans la saison 1 sortie sur Apple TV en 2024, Carlotta et Dedo Klatt, lassés d’attendre que la police retrouve Wanda, leur fille disparue, truffaient leur quartier de micros en se faisant passer pour des employés d’une compagnie d’électricité. Pour cette seconde saison, alors que leur vie semblait reprendre un cours normal, Wanda est surprise apparemment en flagrant délit, debout au-dessus d’un cadavre. Ses parents vont donc devoir prouver son innocence et plonger dans les bas-fonds criminels de leur paisible banlieue.

Quel casting et staff pour cette seconde saison de la série allemande phare d'Apple TV ?

Côté casting, les habitués de la première saison devraient retrouver leur petit pour le retour de Where's Wanda sur Apple TV. Produite par UFA Fiction, cette suite réunit en effet à nouveau Heike Makatsch (Love Actually), Axel Stein (The Vault), Lea Drinda (The Gryphon), Leo Simon et Nikeata Thompson. De nouveaux visages font aussi leur apparition, dont Sam Riley, Alexandra Maria Lara et Suzanne von Borsody. Derrière la caméra, la série a été créée par le britannique Oliver Lansley, à partir d’une histoire de Zoltan Spirandelli.