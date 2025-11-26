Prévue pour décembre sur Apple TV+, ce programme a soudain disparu du calendrier. Gaumont a ouvert une enquête après l’apparition d’accusations de plagiat. Explications...

La série française Traqués, annoncée comme l’un des prochains thrillers d’Apple TV+, ne sortira finalement pas en décembre. La plateforme a discrètement retiré le programme de sa grille, tandis que Gaumont, le studio à l’origine du projet, confirme avoir ouvert une enquête interne. En cause, de lourdes accusations de plagiat visant le créateur et réalisateur Cédric Anger.

Une enquête qui change tout pour Apple TV

Il y a quelques jours, plusieurs médias spécialisés ont signalé de fortes similitudes entre l’intrigue de Traqués et celle de Shoot, un roman publié en 1973 par Douglas Fairbairn, déjà adapté en film au milieu des années 70. Les soupçons sont venus d’observateurs du secteur avant d’être relayés plus largement, poussant Gaumont à réagir.

Dans un communiqué, le studio a expliqué vouloir examiner la situation en profondeur. Il rappelle également prendre très au sérieux toute atteinte potentielle à la propriété intellectuelle. Pendant ce temps, Apple TV+ a retiré toutes les informations liées à la série, qui se retrouve désormais en suspens.

Une sortie initiale prévue pour décembre

Avant cette mise en pause, Traqués devait faire ses débuts le 3 décembre, avec une diffusion hebdomadaire jusqu’à la fin du mois. Le projet faisait partie des productions françaises ambitieuses de Gaumont, déjà connu pour Lupin ou Becoming Karl Lagerfeld.

Portée par Benoît Magimel et Mélanie Laurent, la série rassemblait également Damien Bonnard, Manuel Guillot ou encore Cédric Appietto au casting. L’histoire mettait en scène un groupe d’amis partis chasser le week-end, avant de se retrouver la cible d’un autre groupe armé sans raison apparente. Un événement dramatique les poussait ensuite à fuir et à cacher ce qui s’était passé, un secret qui allait rapidement les hanter.

Si Traqués n’a pas encore été diffusée, l’intrigue publiée par Apple TV+ rappelait fortement celle du roman Shoot. Dans ce livre, un groupe de chasseurs se retrouvait confronté à des inconnus en pleine forêt. Un tir perdu, un mort, une décision de tout dissimuler, la peur d’une vengeance imminente. Le parallèle narratif,tensions entre deux groupes armés isolés, accident fatal, secret partagé puis paranoïa croissante, a suffi à susciter des interrogations.

Source : Apple TV