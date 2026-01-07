Animal Crossing New Horizons prépare son retour sur Nintendo Switch 1 et 2 en offrant un cadeau très chouette aux joueuses et aux joueurs, à une condition.

6 ans après, Animal Crossing New Horizons s'apprête à s'offrir une deuxième jeunesse grâce à la Nintendo Switch 2. Le jeu phare de 2020 va en effet s'offrir une version optimisée et augmentée pour la nouvelle console, accompagnée d'une grosse mise à jour pour l'ancienne machine. À ce titre, l'éditeur a choisi de mettre le jeu et ses nouveautés en avant en faisant un beau cadeau à de très nombreux joueurs. C'est à récupérer dès maintenant et pour une durée limitée.

De nouveaux cadeaux Animal Crossing New Horizons

Nintendo est bien décidé à remettre Animal Crossing New Horizons sur le devant de la scène. L'éditeur a notamment fait cadeaux de plusieurs motifs personnalisés pour bien célébrer les fêtes de fin d'année 2025. Mais il ne s'arrête pas là. Il a encore une surprise pour les fans a seulement une semaine (et un jour) de la sortie des fameuses Switch 2 Edition et grosse mise à jour 3.0.

Cette fois, ce sont des icônes utilisateur à l'effigie de plusieurs personnages d'Animal Crossing New Horizons que Nintendo vous offre. Accessibles aux abonnés Online via la monnaie propre au système de fidélité, elles viendront habiller votre profil avec plusieurs têtes iconiques comme celles de Tom Nook et Amiral. D'autres Kappa sont à l'honneur, en l'occurrence Mamiral, Liliane et Lila. Voilà un bel hommage rendu au personnel de l'hôtel de villégiature qui intégrera le jeu avec le déploiement de la version 3.0.

Grâce au programme de fidélité de Nintendo Switch Online, vous pouvez enrichir votre galerie de photo de profil de nouvelles icônes utilisateurs. Ainsi, celles d'Animal Crossing New Horizons peuvent être acquises du 6 janvier au 7 février 2026. Pour les obtenir, vous aurez simplement besoin de la monnaie récoltée en accomplissant des missions aussi simples que... lancer une partie d'un jeu !

Pour obtenir les fameuses icônes ACNH, vous devez donc disposez d'un abonnement au Online. Pensez également à connecter votre console à internet. Ensuite, procédez comme suit pour les récupérer :

Allumez votre console Switch ou Switch 2.

Ouvrez l'application Nintendo Switch Online.

Rendez-vous dans la section « Missions et récompenses » (icône cadeau)

Sélectionnez la vignette Animal Crossing New Horizons.

Choisissez l'avatar que vous souhaitez obtenir, puis échangez-le contre vos points.