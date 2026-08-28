ASUS a sorti le grand jeu à l’occasion de sa conférence de presse célébrant le 20e anniversaire de ROG. Entre de nouvelles gammes pensées pour l’e-sport, d’autres pour les joueurs exigeants, des routeurs WIFI 7, les nouvelles Xbox ROG Ally X20 accompagnée de lunettes 3D et des moniteurs de jeu OLED, le fleuron taïwanais a encore une fois démontré toute sa polyvalence.

Quatre nouveaux écrans OLED pour l'esport

Dans le showroom installé à Cologne à l’occasion de la Gamescom, impossible de passer à côté de leurs couleurs chatoyantes. Dans le torrent d’annonces de la marque, trônait fièrement le ROG Swift OLED PG259QWS Ace, le nouveau moniteur officiel du PGL CS2 Major Singapour 2026, autrement dit l’une des plus grandes compétitions e-sport à venir. Cela en fera donc le premier Major de Counter-Strike à se disputer sur un écran OLED et accessoirement l’écran OLED le plus rapide au monde. « Un événement aussi historique mérite une mise en scène à la hauteur, et ROG a su répondre à cette attente. Ensemble, nous offrons aux joueurs et aux fans un Major riche en premières. », explique Silviu Stroie, PDG de PGL. Et il suffit de jeter un petit coup d’oeil à sa fiche technique pour comprendre pourquoi la compétition a jeté son dévolu dessus.

Ecran OLED de 24,5 pouces aux couleurs vraiment belles, une résolution de 1920 x 1080 conçue pour la pratique professionnelle de l’e-Sport et surtout un taux de rafraîchissement de 720 Hz pour garantir une réactivité et des mouvements fluides en toute circonstance. Mais pour les joueurs professionnels l’intérêt se trouve ailleurs. Ils pourront laisser leurs mètres lasers et leur règle à la maison, l’écran ROG Swift OLED PG259QWS Ace embarque un capteur de position qui permet de retrouver à l’exactitude le placement de leur écran et de le calibrer directement et instinctivement grâce aux informations fournies sur l’écran. Et on le sait, pendant la compétition, les joueurs ont besoin de retrouver leur set up au millimètre près. Avec une telle fonctionnalité, l’écran d’ASUS devrait finir dans plus d’une valise des équipes professionnelles tant ce sera un gain de temps pour elles.

Écran pensé spécifiquement pour l’e-Sport oblige, le ROG Swift OLED PG259QWS Ace embarque également une synchronisation des paramètres personnalisés pour régler l’ensemble des écrans de la compétition de la même façon en un clin d'œil. Cela passe alors par la possibilité d’exporter, d’importer et de partager les paramètres de leur choix via ASUS DisplayWidget Center. Côté confort, ASUS mise également sur la technologie OLED Care Pro, couplée au capteur de proximité Neo et à la technologie GaNFET afin de réduire la chaleur et empêcher la brûlure de l’écran. Et pour aller encore plus vite, le moniteur se pare d’OSD rapide et trois modes de couleurs dédiés, là encore pensés spécifiquement pour l’e-sport. La gamme se décline en quatre modèles, à savoir :

ROG Swift OLED PG259QWS Ace 24.5" TrueBlack Glossy™ Tandem WOLED 720Hz 0.02ms 1700 nits ROG Strix OLED XG259QWPG Ace 24.5" TrueBlack Glossy™ Tandem WOLED 540Hz 0.02ms 1700 nits ROG Strix OLED XG259QDPG Ace 24.5" RGB QD-OLED with anti-glare coating and BlackShield film 560Hz 0.03ms 1800 nits ROG Strix OLED XG259QDNS Ace 24.5" RGB QD-OLED with anti-glare coating and BlackShield film 360Hz 0.03ms 1800 nits

La ROG Gladius IV Ace, la souris pensée pour l'eSport

Et pour accompagner ce set-up déjà ultra qualitatif, les pro players pourront également se tourner vers la souris ergonomique ROG Gladius IV Ace conçue à partir de tests sur la science du sport et intégrant un système de poids. Optimisée pour la compétition elle aussi, elle embarque la technologie sans fil ROG SpeedNova 8K Gen II, le capteur ROG AimPoint Pro 65K, le mode Zone et une personnalisation via le navigateur Gear Link. En d’autres termes : elle devrait offrir des performances particulièrement optimisées pour chaque joueur professionnel et une précision hors pair.

Avec seulement 56 grammes sur la balance, son design a aussi été murement réfléchi pour minimiser au maximum la fatigue musculaire, due aux mouvements répétitifs et de haute intensité, ressentie à l’issue d’une compétition intense ou de longues sessions acharnées. A noter que sa variante ROG Gladius IV Ace Max, s’adaptera quant à elle aux joueurs ayant de grandes mains, mais elle sera commercialisée ultérieurement. Chaque bouton est également équipé de micro-commutateurs optiques ROG pour une force de clic constante, une réaction instantanée et une durée de vie de 100 millions de clics. Ca en fait des headshots avant que la ROG Gladius IV Ace ne s’épuise.

ASUS a également soigné son suivi en le rendant aussi précis et constant que possible grâce au capteur ROG Aimpoint Pro 65K embarqué, qui se traduit par une sensibilité pouvant grimper jusqu’à 65 000 dpi. La technologie ROG SpeedNova 8K Gen II vient compléter une fiche technique déjà bien séduisante en garantissant des performances sans fil en vrai 8K. Et puis il y a les petits détails qui peuvent faire la différence comme des patins à faible frottement et aux bords arrondis, pensés pour faciliter les mouvements rapides et leur fluidité.

Souris taillée pour le MMO et manette pour les joueurs exigeants

Côté joueurs du dimanche qui passent eux aussi leurs soirées sur Counter Strike mais sans la précision d’un ZywOo, ASUS a également annoncé toute une cascade de nouveautés. A commencer par le grand retour de la ROG Spatha, la souris de jeu MMO adorée des amateurs du genre qui sera recommercialisée dans une nouvelle version. La souris Spatha X 65K s’habillera cette fois de 12 boutons programmables pouvant être configurés pour des compétences et macros, et embarquera 5 configurations de poids et d’équilibrage, des commutateurs interchangeables, une sensibilité montant jusqu’à 65 000 dpi en plus d’un réglage de la LOD sur 11 niveaux, pour un meilleur suivi. Il sera également possible d’intégrer des poids modulaires pour adapter la prise en main de la souris à vos préférences et ASUS fournira une station de recharge magnétique sans fil, également conçue comme un socle pour exposer la grande favorite des joueurs MMO.

Pour ceux pour qui jouer au clavier n’est pas naturel, ASUS étend sa gamme avec la manette ROG Raikiri II Pro pour PC, alliant « vitesse ultime », performances de haute volée, personnalisation poussée, taux de rafraîchissement de 8K, une faible latence et des joysticks TMR. Le constructeur taïwanais promet jusqu’à 79 heures d’autonomie en mode 2,4 GHz avec une charge complète. Comme souvent, il faudra mettre la fiche technique à l’épreuve lors de tests, mais la prise en main est particulièrement agréable. Et comme souvent, ASUS prend soin de ses créations en incluant des accessoires haut de gamme allant d’un socle de recharge, des plaques de boutons arrière, un étui de protection avec chargeur et même des capuchons de joystick amovibles.

Des périphériques pour les joueurs

Puis il y a les périphériques qui peuvent permettre d’améliorer son set up. ASUS commercialisera sa barre de son gaming ROG Gjallar dotée de microphones avec suppression d'écho acoustique (AEC), d’une connectivité multiplateforme et d’un caisson de basses sans fil. De quoi proposer un son Dolby Atmos s’adaptant à n’importe quelle configuration de jeu. Le mot d’ordre : un son cinématographique et immersif conjugué à un confort d'utilisation se voulant optimal, notamment grâce à un hub de contrôle tout-en-un.

Dans un registre plus pratique, difficile également de passer à côté du routeur ROG Rapture GT-BN98, le premier routeur gaming WiFi 8 au monde, qui semble venu tout droit du futur. Avec son Wifi quadribande pouvant atteindre 25 000 Mbps, cet imposant routeur veut surtout miser sur la vitesse et la stabilité, même lorsque le réseau est fortement sollicité. La bande passante sera également ajustée automatiquement grâce à son IA embarquée. Le routeur ROG Rapture GT-BN98 ne lésine pas non plus sur la connectique avec deux ports 10G et quatre ports 2,5G, le tout accompagné d’une conception thermique avancée. ASUS soigne également la sécurité et la gestion du réseau avec un blocage des menaces, des connexions VPN instantanées, un contrôle parental et une segmentation du réseau avec jusqu’à cinq SSID.

Une gamme élégante pour les 20 ans d'ASUS

Et ce n’est là qu’un échantillon des nombreuses nouveautés annoncées par ASUS lors de sa dernière conférence. Parce que le constructeur taïwanais chouchoutera également sa communauté avec une gamme spécialement conçue pour son anniversaire : la ROG 20. Une vaste gamme de produits Edition 20 que vous pourrez retrouver chez les revendeurs comme LDLC. Du routeur, à la carte graphique en passant par le clavier les cartes mère, le constructeur remet certains de ses produits phares sur leur 31 pour l’occasion. Tout de noir et de doré, les produits attirent immédiatement le regard de par leur élégance et leur sobriété. La grande classe.

A cette occasion, ROG propose en ce moment un gros concours pour gagner jusqu'à 10 000$. Pour participer, il suffit de se rendre sur le site officiel du concours et de s'y inscrire en respectant évidement les conditions.