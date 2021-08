Étrangement, je n'ai vu personne en parler dans le coin. Ou alors, j'ai raté les conversations. De toute façon, j'suis jamais invité aux soirées. Pourtant, c'est quelque chose d'énorme qui s'est passé hier à 18h.



Twitch a décidé de baisser les tarifs des abonnements en France (et globalement dans le monde) pour les aligner sur les 4,99$ aux USA. En France, nous sommes donc passés à 3;99¤ contre 4,99¤. C'est bien pour les consommateurs, me direz-vous ? Oui, certainement. Mais pour les créateurs, c'est une autre paire de manches.



Hé oui, car la conversion, elle, pour les créateurs n'a pas changé. En tant qu'affilié, la part des revenus est censée être de 50%. Dans la réalité, quand un créateur touche un sub, il gagne environ 2,20$ soit l'équivalent de 1,80¤. Avec cette mise à niveau des tarifs, il touchera moins d'1,50¤. Pour les petites et moyennes chaînes, c'est donc une précarité encore plus marquée. Les très gros streameurs seront moins impactés par ces changements mais d'apprès Twitch, cela devrait permettre à chaque streameur d'avoir plus d'abonnés... Alors ok. Plus d'abonnés. Mais plus de revenus aussi ?

Cependant Twitch, en grand prince qu'il est, a décidé pendant 1 an d'aider les créateurs à palier à ce manque à gagner grâce à une Prime d'ajustements des revenus (que l'on appelle RSA Twitch pour le reste de ce billet d'humeur) qui sera dégressif tous les trimestres (100% le 1T, 75% le 2T, etc, tu comprends la logique ?).



Mais pour être éligible à ce RSA Twitch chaque mois jusqu'en Juillet 2022, il faut désormais réaliser un quotat d'heures de stream. Et évidemment ne pas dépasser la moyenne estimée par les bots de Twitch de vos revenus. Donc désormais, plus le droit d'avoir des soucis médicaux, des pauses nécessaires pour la création ou tout simplement des vacances. Nous rentrons dans une ère du rendement (pour ceux du fond qui ne suivent pas, ce n'est pas étonnant quand on sait que Twitch appartient à Amazon). Et qu'est ce que ça change ? Bah tout, justement. Et très certainement d'autres dérives dont on imagine bien les contours aujourd'hui.

Surtout que les histoires de burn out ou de santé dégradée par les streams ne sont pas rares. Elles seront désormais certainement encore plus nombreuses.



Le problème avec tout cela, c'est surtout qu'en tant qu'affilié ou partenaire, nous signons des contrats auprès de Twitch. Contrat dont les tenants et aboutissants peuvent être modifiés par la plateforme au gré de leurs envies et sans tenir compte de notre consentement. Tout ce que l'on peut faire, c'est aquiescer et s'habituer à ces nouvelles règles. Et c'est grave. Car nous dépendons de la loi américaine qui est bien plus laxiste que la notre en matière de droit au travail et droit de se syndiquer. Bref, pour résumer, c'est la merde. Et ça n'ira pas en s'arrangeant.



Qui nous garantit qu'après cette année de RSA Twitch, la plate forme n'imposera pas de quotats d'heures de stream pour être payé, pour pouvoir conserver son affiliation voire son partenariat ? Qui nous garantit qu'on n'augmentera pas ce quotat d'heures (représentant à l'heure actuelle 85% des heures de stream en moyenne). Surtout que soyons sérieux 2 min, si Twitch/Amazon avaient décidé daider les streameurs, ils le pouvaient, sans mettre en place de tels dispositifs. Ce n'est pas du tout comme si l'entreprise était une des plus fortunés au monde.



Bref, cette décision n'avait l'air de rien pour le consommateur mais pour les créateurs, cela ne fera qu'agrandir le fossé entre les streameurs déjà précaires et les gros streameurs qui s'en tireront certaiement beaucoup mieux. Comme quoi, il est toujours dangereux de dépendre d'une plateforme à 100% qui possède un monopole.





KIWIKRYKRY, streameur avec un quotat de 91h / mois