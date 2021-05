Il y a bien longtemps dans une galaxie loitaine, très loitaine...Les jeux estampillés Star Wars font fureur auprès des joueurs, enchainant succès après succès. Les titres ou l'on incarne de valeureux Jedi ou pilotes chevronnés se succèdent sans répit, nous laissant à peine le temps de reprendre notre respiration. On est comme étouffé sous le nombre, comme le sont les pauvres malheureux qui ont le souffle court au moindre mouvement de gant du seigneur Sith, Dark Vador qui utilise toujours ses pouvoirs du côté obscur de la Force pour nous en mettre plein la vue. Alors dans ce véritable déluge de jeux, le jeune padawan que je suis s'en va réaliser une tâche impossible : Essayer de déterminer quels sont les plus grands jeux de la galaxie qui mettent en scène ces valeureux Jedi et seigneurs Sith des temps anciens, ou encore ceux qui relatent les exploits plus récent de la famille Skywalker et de leurs amis. J'ai mené mon enquête, méthodique, au coeur du temple Jedi de Corusant, avec l'aide des plus grandes figures de ce vénérable bâtiment. Maître Yoda a même été jusqu'à approuvé ce classement d'un petit rire malicieux qui le caractérise.

Vous l'avez compris, en ce 8 Mai, quelques jours à peine après l'anniversaire de Star Wars qui comme chacun le sait si bien, se tient chaque 4 Mai de l'année, il était grand temps de proposer un classement sur les meilleurs jeux vidéo qui puisent leur source au coeur de l'épopée spaciale issue de l'imaginaire fertile de George Lucas. Ce monument du cinéma a su, au fil du temps, se muer en un mastodonte de l'entertainment, alors quoi de plus normal que de se projeter vers le jeu vidéo pour étendre la soif sans limites de ses fans ? Titres de plateforme, Shoot them'up, RPG, FPS... la saga s'est essayée à presque tous les genres, avec plus ou moins de réussite à la clé. Et de fait, certains astres brillent bien plus que d'autres. Ce sont ces quelques étoiles, parmi les plus lumineuses, que nous allons aborder aujourd'hui. Triés sur le volet, voici pour vos yeux, le Top 5 des plus grands jeux prenant place dans l'univers de Star Wars. En espérant qu'ils fassent l'unanimité : Que le force soit avec moi !



Numéro 5: Super Return of the Jedi sur Super Nintendo

Super Nintendo oblige : après un échauffement qui prend la forme d'un slalom en mode 7, entre les dunes et les crevasses de la planète Tatooine, vous débutez réellement votre aventure en contrebas du repaire de Jabba le Hutt, pour un premier niveau assez vertical dans sa construction. Et ce, pour mieux constater que la série n'a pas perdu ses bonnes habitudes : Vous avez beau avoir une barre de vie confortable, celle-ci va fondre comme neige au soleil face à ces ennemis agressifs au possible, et toujours positionnés au pire des endroits. Tout cela sans compter sur les nombreux pièges qui parsèment votre parcours...Un premier défi de taille, et les choses ne sont pas prêtes de s'améliorer. Le 1er boss, sans être exceptionnellement difficile, à autant de points de vie que l'âge de Yoda. Préparez vous à un combat épuisant ! Bref, Return of the Jedi est difficile, mais...Il est aussi fort joli, et puis...il y a ces musiques issues du film, et qui s'adaptent si bien à l'action ! Ce casting de personnages, forcément attachant, nous permettant d'alterner à l'envie avec chacun d'eux, pour une expérience de jeu toujours renouvelée. Le tout formant un jeu de plateforme au final, très solide, malgré des contrôles un peu flottants, toutefois améliorés par rapport à ce que l'on a pu connaître dans les deux épisodes précédents qui étaient un peu moins maîtrisés dans l'ensemble. Les niveaux s'enchaînent avec plaisir, malgré un brin de répétitivité, et une difficulté parfois mal ajustée, heureusement compensée par les nombreux items que vous trouverez sur votre route, et qui sont autant de regains de santé ou de bonus de puissance qui aideront grandement nos héros à accomplir leur mission : détruire pour de bon l'étoile noire. Mais pour parler de l'essentiel, entre nous, qui n'a jamais rêvé de lancer son sabre laser sur les ennemis, tel un boomerang, pour les voir découpés en morceaux ? Grâce à ce superbe Luke Skywalker en pixels, dans Le Retour du Jedi sur Super Nintendo, c'est désormais possible ! Attendez, ne partez pas tout de suite, je ne vous ai pas encore tout dit...Il est également possible d'incarner l'adorable petit Wicket, Ewok de son état, qui va se débattre tant bien que mal à travers la fôret, avec son petit arc en bois. Rien que pour ce fait d'arme, ce jeu se devait de figurer au sein de ce classement !

Numéro 4: Star Wars Episode 1: Racer sur Dreamcast et Nintendo 64

Vu la structure du film Star Wars: La Menace Fantôme, il peut sembler normal que LucasArts nous gratifie à l'été 1999, d'un jeu de course prenant place dans l'univers de Star Wars. La scène de course sur Tatooine est en effet une scène, si ce n'est la scène centrale de ce film tant attendu. Pourtant, proposer un jeu de course constitue un parti pris assez original, puisqu'il s'agit du seul jeu de la saga qui vogue habilement dans cette direction, essayant d'apporter au joueur des sensations dignes de celles que l'on peut connaitre lors de nos plus belles heures passées en compagnie d'un F-Zéro. Manette en main, le résultat est plus que probant. Et si l'on atteint pas l'excellence des jeux de course futuriste made in Nintendo, on prends beaucoup de plaisir à essayer les nombreux véhicules, ces fameux pods, et incarner les personnages apperçu dans le film. Tout comme il est très plaisant de parcourir les différentes pistes qui proviennent d'autant de planètes issues de la saga. L'essentiel est également présent au niveau des sensations, et l'impression de vitesse bien retranscrite. Vous savez à quel point ce facteur est d'importance sur un jeu de course, afin de le rendre accrocheur. Ajoutez à cela une belle variété dans les circuits proposés, quelques options rigolotes comme celle qui offre la possibilité de réparer son pod dans le feu de l'action, comme on peut voir Anakin Skywalker le faire dans le film, et bien sur la possibilité de jouer à deux en écran splité. Tout ceci est moi foi, assez grisant, et permet de hisser Star Wars Episode 1: Racer confortablement au sein de ce classement. Quel dommage que LucasArts n'ai pas renouvelé l'expérience sur les générations suivantes de machines. Ce titre avait clairement du potentiel, et aurait pu continuer à vivre sa vie en parrallèle de la saga et des habituels FPS, TPS, RPG et autres Shoot them up spatiaux qui sont autant d'évidences pour mettre en scène Star Wars en jeu vidéo. Le remake paru récemment sur Switch constitue sans doutes la meilleure manière de se remettre en selle aujourd'hui, et d'essayer ce jeu de course un peu passé sous les radars !

Numéro 3: Jedi Knight 2: Jedi Outcast sur Xbox et Gamecube

Il y avait bien une vie pour Raven Software, avant de sombrer dans les travaux de commande et remakes à répétition de la série Call of Duty. Les créateurs d'Hexen ont en effet le vent en poupe à l'orée de l'an 2000, et la sortie de Soldiers of Fortune va le confirmer : on peut compter sur eux pour proposer des jeux à la technique toujours plus irréprochable et impressionante. Alors, quand le studio annonce prendre en main la destinée de Jedi Knight 2 : Jedi Outcast, la suite directe du très réussi Jedi Knight : Dark Forces 2, on se prends à espérer un grand jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne va pas être déçu ! Ce qui fait de ce titre, un jeu résolument au-dessus du lot tient en réalité sur une seule idée, qui exécutée avec brio, fait toute la différence. Car voyez-vous, dans Jedi Knight 2 : Jedi Outcast, terminé les vulgaires tirs de blaster, non, ici on se bat en chevalier Jedi. On use et abuse de la Force, et surtout, on manie son sabre laser comme un demi-dieu. Jamais un combat de sabre laser n'a été aussi jouissif que sur cette production de Raven Software. Et comme chacun le sait, ces mythiques combats sont au centre de toutes les attentions, et toutes les convoitises. Réussir cet aspect là du jeu, c'est s'offrir une garantie de faire un carton. Alors, dès lors qu'en plus de cet élément, le jeu se dote d'une réalisation incroyable, et d'un scénario très bien ficelé qui prends place avec subtilité, quelques années après la chute de l'empire dans Le Retour du Jedi, dire de Jedi Knight 2 : Jedi Outcast qu'il plane allègrement au-dessus de la mêlée, est une évidence. Top 5 console oblige, la version XBox est celle qui permet de vivre la meilleure expérience, mais, pour une fois, je ne peux que vous encourager de vous tourne vers le PC, ou le jeu brille littéralement de mille feux. Vous l'avez compris, on tient ici le meilleur TPS dans l'univers de Star Wars, ce n'est pas rien, et cela mérite largement une place sur le podium aujourd'hui !

Numéro 2: Rogue Leader: Rogue Squadron 2 sur Gamecube

Certes, pas de combat au sabre laser dans Rogue Leader : Rogue Squadron 2, mais une telle maestria pour mettre en scène les joutes spatiales se devait d'être recompensée ici ! Quel pied que de parcourir la dizaine de missions que propose cette suite au premier Rogue Squadron paru sur Nintendo 64, un jeu déjà très convainquant, mais largement dépassé par son incroyable cadet. Tout resprire le travail bien fait sur ce jeu de Factor 5, partenaire historique de LucasArts. Des graphismes absolument somptueux, en passant par une animation sans faille, et une maniabilité irréprochable, vous ne pourrez pas blâmer la réalisation de ce jeu au moment ou vous volerez littéralement en mille morceau suite à un tir mal négocié. Ce titre est un réél chez d'oeuvre de la Gamecube, mais il est aussi très exigeant. Bon courage pour obtenir les plus hautes distinctions lors de chacune de vos missions, les dernières d'entre elles étant particulièrement corsées. A ce titre, les essaims de Tie fighters qui vous pourchassent sans relâche en plein coeur de la bataille d'Endor font de cette mission un moment mythique du jeu vidéo sur console, à n'en point douter, et de fait un grand moment pour tout amateur de Star Wars. Ai-je précisé qu'en plus des habituels X-Wing et autres B-Wing, le titre vous offre la possibilité de piloter le Faucon Millenium ? Vous l'avez compris, rien n'a été laissé au hasard dans ce Rogue Leader : Rogue Squadron 2, et même s'il faudra attendre l'épisode suivant, paru une année plus tard, Rogue Leader : Rogue Squadron 3 : Rebel Strike, pour enfin prétendre vivre cette folle aventure avec un camarade pilote assis à vos côtés, les problèmes d'équilibrage de ce dernier au sein des nouvelles missions proposées l'écartent sans ménagement d'une place sur le podium qui devient de plein droit à ce second épisode, à la plastique et au contenu juste époustoufflant.

Numéro 1: Knights of the Old Republic sur XBOX

On a parlé de plateformes, de courses de pods, de combats au sabre laser, et de combats spaciaux, mais nous n'avons toujours pas abordé le seul genre capable de faire l'amalgame de tout cela, à savoir, le cas du RPG. C'est normal, comme d'habitude ici, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Inspiré d'une série de Comics publiés chez Dark Horses, et relatant les aventures de Jedi perdus dans un conflit entre la Répblique et les Mandalorians, ayant lieu plusieurs millénaires avant les exploits de la famille Skywalker, dire que Knights of the Old Republic était attendu serait mentir. Il était bien plus que cela : un objet de désirs, scruté dans ses moindre détails, dans le monde entier, par des hordes de fans piaffant d'impatience à l'idée de mettre la main sur le premier véritable RPG qui prend place dans l'univers imaginé par George Lucas. La pression est énorme à la sortie du jeu durant l'été 2003, et ce même si le bébé a été mis entre les mains d'un BioWare, papa de Balbur's Gate et Mass Effect, alors en pleine forme. Les doutes seront pourtant très vites levés, et le premier RPG estampillé Star Wars sera le bon, voire retrospectivement, le meilleur de tous. Poursuivant son effort d'interprétation en jeu vidéo des règles du jeu de rôle sur papier, et notamment celles de la série Donjons & Dragons, BioWare s'adapte à merveille à la foisonnante mythologie de Star Wars, pour nous proposer un scénario haletant, aux rebondissement multiples, et ou le moindre de vos choix aura des répercussions durables sur l'aventure. Car entre la voie du Jedi et les pouvoirs du côté obscurs, il vous faudra choisir votre camp avec précautions. Deviendrez-vous un Jedi de haut rang, ou un terrible Seigneur Sith, voilà le choix cornélien mais ô combien séduisant que vous offre tout compte fait ce RPG d'exception. L'Oscar du meilleur jeu vidéo dans l'univers de Star Wars est donc attribué à...Knight of the Old Republic ! C'est évident, quel autre jeu aurait pu prétendre lui ravir cette place ?

Star Wars est un objet de tous les désirs mechandising possibles et imaginables. La pléthore de jeux disponibles, et qui prennent place, de près ou de loin dans cet univers est un indicateur supplémentaire du succès hors du commun de cette saga, et une preuve que les fans sont prêts à se jeter sur tout ce qui bouge dès lors qu'ils apperçoivent l'ombre d'un Jedi, ou d'un droïde. Alors en dehors de quelques bons, voire très bons jeux présentés aujourd'hui, vous vous doutez qu'il existe un nombre infini de titres, qui naviguent allègrement entre le très correct et le moyen, voire le mauvais, et qu'il nous faut aborder ici, afin d'être un minimum complet sur le sujet. Commençons par le plus récent et honorable d'entre eux, Star Wars : Jedi Fallen Order, qui nous rappelle qu'il n'y a pas qu'Apex Legends dans la vie de Respawn Entertainment, puisque nous avons à faire à un récent et très solide jeu d'aventure ici. Nous ne les avons pas cités directement pour beaucoup d'entre eux au sein du billet, mais les préquelles que sont Super Star Wars, Super Empire Strikes Back, sur Super Nintendo, Rogue Squadron sur Nintendo 64, ou Dark Forces ainsi que Jedi Knight : Dark Forces 2, essentiellement sur PC, ne sont peut-être pas les tous meilleurs au sein de leur série respective, cependant ils n'en demeurent pas moins des titres très intéressants pour prolonger l'expérience!

Une autre suite aux nombreuses qualités, dont le 1er jeu ne mérite pas de figurer dans le classement, se nomme Star Wars : Battlefront 2, celui de 2005, à ne pas confondre avec la version de 2017. Ce titre constitue à sa sortie une très belle suprise, pour un TPS de haute volée, doté d'une histoire qui tient diablement bien la route, doublé d'une action trépidente. Vous l'avez compris, on tient avec ce titre, le 6ème de notre classement du jour. A mes yeux, un poil supérieur à cette autre proposition, intéressante qu'est le MMO Star Wars : The Old Republic., la suite logique de notre gagnant du jour, Knights of the Old Republic. On pourra aussi se laisser séduire par The Force Unleashed, dont les quelques trouvailles de gameplay vous feront vivre des combats au sabre laser agréables. Et ce avant d'aborder le cas Lego Star Wars, une franchise dans la franchise. Les jeux, qui ne comptent pas moins de cinq épisodes, et un sixième en préparation, ainsi qu'une quantité de produits dérivés LEGO, s'adressent clairement à un public relativement jeune, pourtant ils sont loin d'être dénués de charme et de qualités. Mention spéciale à Lego Star Wars 2 : The Original Trilogy, qui m'a remémoré les meilleures scènes des films de mon enfance. Mais quitte à me rémémorer mes plus vieux souvenirs avec Star Wars, impossible d'oublier ces interminables joutes spaciales dans Star Wars : TIE fighter, qui à l'été 1994, m'aura fait vivre mes premières aventures vidéoludiques intergalactiques et m'aura laissé un bon nombres d'étoiles dans les yeux...



N'hésitez pas, à partager ici votre plus belle aventure en compagnie de votre Jedi favori, vos souvenir de votre plus belle utilisation de la Force, voire, nous faire part de votre film ou personnage préféré au sein de la saga. Il y a tant à dire sur cet univers si riche et foisonnant...



Et à très vite pour un Top 5 qui...une fois n'est pas coutume, ne sera pas écrit par mes soins !